Министры обороны Балтии заявили о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП

Министр обороны Ханно Певкур, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обсудили такие вопросы, как оборонный потенциал Европы и расходы на оборону, финансирование Балтийской линии обороны, инвестиции в оборонную промышленность и совместное наращивание потенциала стран Балтии, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Гааге.

"Важнейшей темой сегодняшней встречи с нашими латвийскими и литовскими коллегами в преддверии саммита НАТО в Гааге являются расходы на оборону. Ежегодный вклад Эстонии в оборону в период 2026-2029 годов составит около 5,4%. Вместе с Латвией и Литвой мы считаем, что в нынешней ситуации с безопасностью необходимо довести расходы на оборону союзников по НАТО до 5% от ВВП. Помимо увеличения расходов на оборону, мы делаем особый акцент на инвестициях в оборонную промышленность на уровне Европейского союза и государств-членов, например, через общий механизм кредитования Европейского союза, чтобы обеспечить обороноспособность наших стран", - отметил Певкур.

Министры также рассмотрели вопрос о Балтийской линии обороны, которая будет создана в рамках сотрудничества и будет играть важную роль в новых оборонных планах региона по защите восточного фланга НАТО, договорившись о едином подходе к тому, как в ближайшие месяцы подать заявку на финансирование этого проекта со стороны ЕС.

Одной из тем встречи стала также проблема теневого флота России.

"Инциденты с теневым флотом в Балтийском море повторяются и носят систематический характер. Мы находимся в ситуации, когда Россия фактически начала военную операцию для защиты своего теневого флота. Это доказывает, что мониторинг и санкции в отношении деятельности теневого флота были эффективными и совместные скоординированные усилия должны быть еще более активизированы. Теневой флот питает российскую военную машину и нарушает международные правила", - сказал Певкур.

В этом году форматом сотрудничества министров обороны стран Балтии руководит Эстония, сменившая председательствовавшую в прошлом году Литву.