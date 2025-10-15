Министр финансов похвалил себя за бюджет, но ожидает дебаты при принятии в Сейме

Бюджет предусматривает дефицит на уровне 3,3% ВВП, при этом рост расходов на оборону вызвал у критиков вопросы. По словам главы Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Эндзиньша, увеличение военного финансирования произошло за счёт дефицита, а обещанные экономии в госзакупках в проект не включены.

«Финансовое министерство летом реформировало систему госзакупок. Экономия может составить от 7 до 35%, но даже минимальные 4% — это около 700 миллионов евро, которых в бюджете не видно», — заявил Эндзиньш.

Ашераденс ответил, что общий объём закупок публичного сектора достигает 5,2 миллиарда евро, из которых 1,2 миллиарда приходится на центральное правительство. По его словам, уже сейчас закупочные расходы снижены примерно на 20 миллионов евро.

«Реформа госзакупок прошла первое чтение в Сейме. Если её примут до конца года, результаты будут заметны уже в следующем», — отметил министр.

Он добавил, что существенных изменений в проект бюджета после предложений депутатов не ожидает, но «бывали случаи, когда правительство соглашалось на поправки во втором чтении».

Министр прогнозирует, что в парламенте будут острые дебаты, особенно по вопросам долговой устойчивости и решения не повышать налоги. Тем не менее, по его словам, «в главном пункте — необходимости увеличения расходов на оборону — разногласий быть не должно».

«Сейму предстоит серьёзный экзамен, и правительство должно его выдержать», — подчеркнул Ашераденс.