Министр финансов похвалил себя за бюджет, но ожидает дебаты при принятии в Сейме

15 октября, 2025

Правительство Латвии, по словам министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), проделало «хорошую работу» при подготовке бюджета на следующий год. Об этом он заявил в эфире Latvijas Radio, где оценил проект на «твёрдую семёрку». В среду, 15 октября, министр представит документ в Сейме.

Бюджет предусматривает дефицит на уровне 3,3% ВВП, при этом рост расходов на оборону вызвал у критиков вопросы. По словам главы Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Эндзиньша, увеличение военного финансирования произошло за счёт дефицита, а обещанные экономии в госзакупках в проект не включены.

«Финансовое министерство летом реформировало систему госзакупок. Экономия может составить от 7 до 35%, но даже минимальные 4% — это около 700 миллионов евро, которых в бюджете не видно», — заявил Эндзиньш.

Ашераденс ответил, что общий объём закупок публичного сектора достигает 5,2 миллиарда евро, из которых 1,2 миллиарда приходится на центральное правительство. По его словам, уже сейчас закупочные расходы снижены примерно на 20 миллионов евро.

«Реформа госзакупок прошла первое чтение в Сейме. Если её примут до конца года, результаты будут заметны уже в следующем», — отметил министр.
Он добавил, что существенных изменений в проект бюджета после предложений депутатов не ожидает, но «бывали случаи, когда правительство соглашалось на поправки во втором чтении».

Министр прогнозирует, что в парламенте будут острые дебаты, особенно по вопросам долговой устойчивости и решения не повышать налоги. Тем не менее, по его словам, «в главном пункте — необходимости увеличения расходов на оборону — разногласий быть не должно».

«Сейму предстоит серьёзный экзамен, и правительство должно его выдержать», — подчеркнул Ашераденс. 

  Press.lv
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

