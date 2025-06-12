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Министерство рассекретит документы по выборам: больше нет причин хранить тайну

Редакция PRESS 12 июня, 2025 10:08

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Выступая в передаче Латвийского телевидения «Rīta panorāma», министр умного управления и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня («Новое Единство») признала, что на самом деле нет особых оснований скрывать названия компаний, разработавших программное обеспечение для подсчёта голосов на прошедших в этом году муниципальных выборах.

Во время выборов названия этих компаний не были раскрыты, соблюдалась высокая степень секретности. По словам Берзини, информация была ограничена в доступе, чтобы не оказывать давление на разработчиков программного обеспечения и не влиять на них. Министр отметила, что в настоящий момент министерство «открыло документы», однако в эфире «Rīta panorāma» она всё же не назвала конкретные компании.

Вчера, 11 июня, после проблем, возникших в ходе муниципальных выборов, Инга Берзиня объявила о своём уходе с поста министра. В «Rīta panorāma» она пояснила, что приняла это решение, потому что в воскресенье после выборов почувствовала себя очень плохо.

«Я всегда привыкла брать на себя ответственность. В воскресенье мне было действительно очень плохо. Прошу прощения у всех, кому пришлось провести долгие часы на избирательных участках», — сказала Берзиня.

Несмотря на трудности с подсчётом голосов, министр подчеркнула, что поводов для беспокойства нет — выборы были легитимными, и никаких угроз зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что 11 июня об отставке также заявила председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите. Она объяснила своё решение тем, что хочет «сохранить верность важным для себя ценностям — честности, справедливости, профессионализму и демократичности».

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