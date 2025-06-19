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Миграция и поездки по Европе: новые требования

«Вести» 19 июня, 2025 17:27

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Уходят в прошлое времена, когда почти по всей Европе можно было ездить чуть ли ни без паспорта – границы Шенгена открыты, да и другие страны требовали от гостей страны только отметиться в аэропорту. Теперь некоторые страны вводят дополнительные требования, повышают цены...Мы изучили новые правила.

Английская мечта дорожает

Цены – как борьба с миграцией

Один из популярных маршрутов латвийцев – Великобритания. Здесь осели тысячи, а может, и десятки тысяч наших соотечественников, которые нашли там работу и комфортное проживание.

Правительство Великобритании приняло поправки к положению об иммиграции и гражданстве с целью повышения ряда сборов, которые вступили в силу 9 апреля 2025 года. Это повышение сборов является частью стратегии правительства Великобритании по сокращению зависимости иммиграционной системы страны от финансирования налогоплательщиками. Ожидается, что повышение сумм сборов принесет в Управление виз и иммиграции 140 млн. фунтов стерлингов дополнительного дохода в следующем финансовом году.

Повышение сборов затронет несколько ключевых областей, включая иммиграционное спонсирование, натурализацию и недавно введенную систему электронного разрешения на поездки в Великобританию (ETA).

Считается, что особенно сильно пострадают от увеличения сборов работодатели, которые привлекают зарубежных специалистов по визе «Квалифицированный работник». Стоимость спонсорского сертификата (CoS) – электронного документа, подтверждающего, что лицензированный британский работодатель предложил работу иностранному гражданину, – увеличилась с 239 до 525 фунтов стерлингов. Для категории временных работников - с 25 до 55 фунтов.

Гости Великобритании и лица, обращающиеся за британскими визами, также столкнутся с повышенными расходами.

* Электронное разрешение на поездку в Великобританию (ETA). Максимальный сбор за оформление этого разрешения вырос с 10 до 16 фунтов стерлингов. Это коснулось граждан безвизовых стран, которым понадобится получить такое разрешение перед своей поездкой в Великобританию.

* Постоянный вид на жительство (ПВЖ). Стоимость подачи заявления увеличилась до 3 029 фунтов стерлингов с человека. Это распространяется на основных заявителей, а также их супругов и детей-иждивенцев, что семьям обойдется в копеечку.

* Рабочие и студенческие визы поднялись в цене на 5-10%.

* Заявление на получение британского гражданства. Стоимость процедуры возросла с 1 500 до 1 605 фунтов стерлингов...

Скептики предполагают, что повышение госпошлин может вызвать другие негативные последствия, - так сказать, с водой выплеснуть и младенца. Повышение расходов на иммиграционное спонсирование может усложнить привлечение и удержание зарубежных специалистов для предприятий, особенно если они оперируют в отраслях, известных недостатком местных квалифицированных кадров. Для частных лиц и семей повышение сборов может привести к тому, что гражданство и ВНЖ окажутся для них вне финансовой досягаемости.

Сборы Управления виз и иммиграции Великобритании (UKVI) не подлежат возврату, если заявление было отклонено, и заявители могут безвозвратно потерять тысячи фунтов стерлингов...

Надо предупреждать

РОССИЯ усложняет условия въезда

Иностранные граждане отныне должны будут подавать электронное заявление о планах поездки в Россию за трое суток до даты пересечения границы. Эта норма вступит в силу уже 30 июня.

Новая мера закреплена постановлением российского правительства и коснется прежде всего тех, кто будет въезжать без оформления визы, сообщили в МВД России:

«Впредь для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию...»

Для подачи электронного заявления въезжающим нужно будет завести цифровой профиль в мобильном приложения RuID - аналоге портала «Госуслуги", предназначенном для иностранцев. Там же размещена дополнительная информация о пересечении границы.

Если ехать надо срочно, заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа, но потребуется подтвердить спешность соответствующими документами. Это могут быть экстренное лечение, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника в России...

Главное – безопасность

ЛАТВИЯ требует подробностей маршрута

Принятые поправки к иммиграционному закону и закону «О государственной границе» устанавливают более строгие требования к въезду в страну. Они относятся к гражданам третьих стран, у которых нет выданной Латвией визы или вида на жительство (ВНЖ).

Они должны минимум за 48 часов до пересечения границы Латвии подать сведения о себе, родственниках, маршрутах и цели поездки. Необходимо будет также предоставить информацию о выборных должностях, занимаемых лицом или его родственником, о выдвижении кандидатуры на выборах, текущем или бывшем статусе государственного или местного должностного лица, о службе в вооруженных силах, специальных службах, пограничной охране, таможне, органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (включая дипломатическую службу).

Это требование вступит в силу с сентября этого года. Если лицо не предоставит нужную информацию или предоставит ложную, возможен штраф в размере до 2 000 евро.

Есть ли исключения? Такая информация должна быть предоставлена гражданином любой страны, у которого нет визы или вида на жительство, выданных Латвией, за исключением граждан Европейского союза, Организации Североатлантического договора, государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стран Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии...

В аннотации к поправкам говорится, что изменения необходимы для укрепления государственной безопасности и повышения эффективности охраны границ.

Изменения предусматривают, что органы государственной безопасности не реже раза в год будут оценивать необходимость такого требования, его влияние и необходимость в будущем и представлять Сейму отчет по этому вопросу...

А также. Пропуск в пограничную зону гражданам третьих стран будет выдаваться при наличии письменного согласия Службы государственной безопасности. Законом о государственной границе установлено, что лицам, достигшим 15-летнего возраста, в пограничной зоне необходим постоянный или временный специальный пропуск, выдаваемый пограничной службой.

В поправках говорится, что эти изменения не будут распространяться на лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, а также на лиц, совершающих краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.

При строительстве пограничной инфраструктуры увеличиваются риски государственной безопасности, поэтому такой особый порядок проверки пропусков в пограничную зону должен быть установлен до конца 2027 года, - считают авторы поправок.

...К новой норме много вопросов. Например, у жителей третьих стран, проживающих в Литве или Эстонии по ВНЖ, имеющих бизнес в трех балтийских странах, которым надо регулярно ездить. Часто бывают случаи, когда по звонку надо сесть в машину и поехать в Латвию, а потом буквально в тот же день обратно. Где уж тут ждать 48 часов, нельзя же все сделки и визиты запланировать.

А туристы? Ведь сейчас активно развивается туризм между тремя балтийскими странами, и поездка на один день семьей или парой, вот так, сразу, без раздумий, – это нормально. В тех и других случаях приезжие оставляют деньги в Латвии – в общепите, отелях, магазинах, на транспорте. Это все развитие экономики. Не создаст ли это ситуацию с закрытыми границами? Возможно, есть исключения из правил?

«Иностранцы, которым Латвия выдала документы на жительство, проверены, однако, учитывая разное понимание рисков и толерантность в странах Евросоюза и Шенгенского соглашения, граждане России и Беларуси имеют возможности получить эти документы и свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности к гражданам этих стран. Таким образом, при поездках по Евросоюзу у наших пограничников может не быть информации о пребывании этих лиц в Латвии», — поясняется в аннотации к поправкам...

Подготовила Вера СТЕПНОВА

 

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