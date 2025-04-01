Между Латвией и США существуют тесные отношения: Браже о позитивном сотрудничестве

Говоря о недавней встрече министров иностранных дел стран Балтии с госсекретарем США Марко Рубио, Браже рассказала, что американскую сторону интересует взгляд стран Балтии на ситуацию в регионе. Во время беседы были обозначены приоритеты в сфере безопасности.

По словам Браже, США также заинтересованы в том, чтобы Евросоюз не исключал их из своих военных закупок. Кроме того, для Америки важна сфера энергетики, и Латвия на переговорах подчеркнула важность цен и долгосрочного характера поставок, то есть решений, основанных на экономической выгоде.

Говоря о том, что изменилось в отношениях стран за то время, как пост президента США вновь занял Дональд Трамп, Браже отметила, что новое руководство США "благодарит нас за то, что мы хорошие союзники и не делаем громких публичных заявлений".

Говоря о войне России против Украины и инициированных Трампом мирных переговорах, министр предположила, что мир в какой-то момент наступит, но остается открытым вопрос, каким он будет.

Латвия заинтересована в том, чтобы процесс сопровождался ограничением потенциала России путем сохранения санкций. В Украине же должен произойти вывод войск обеих сторон с контактной линии, должен быть обеспечен контроль за соблюдением мира и мирные условия не должны ослабить военный потенциал Украины, добавила министр иностранных дел.

В целом Россия сейчас не проявляет искреннего интереса к достижению прочного мира, в связи с чем Браже предполагает, что у США в какой-то момент не останется другого выбора, как "предпринять какие-то шаги", которые помогут достичь мира.