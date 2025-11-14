Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

«Они востребованы дома», — подчеркнул канцлер, объяснив, что приток украинцев в возрасте 18–22 лет резко вырос после смягчения выездных правил.

По данным МВД Германии, еженедельно приезжает до 1800 мужчин этой возрастной группы. В стране уже проживает более 1,2 млн беженцев из Украины. Консерваторы требуют давления на Киев, но социал-демократы выражают сомнение в эффективности такого подхода.

Эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер считает, что заявление Мерца — элемент предвыборного популизма на фоне дискуссии об ограничении миграции. Политолог Винфрид Шнайдер-Детерс назвал позицию канцлера «логичной, но провокационной», добавив, что Германия не может юридически ограничить въезд украинцев, защищённых европейским статусом временной защиты до 2027 года.

Украинская активистка из Берлина Ирина Шуликина считает призывы Берлина «лицемерными»: «Украине нужны не запреты, а оружие и прекращение финансирования России». По данным Института Ifo, в Германии более половины украинцев планируют остаться — 59% среди ранних и 69% среди поздних переселенцев.