Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

14 ноября, 2025 20:56

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

«Они востребованы дома», — подчеркнул канцлер, объяснив, что приток украинцев в возрасте 18–22 лет резко вырос после смягчения выездных правил.
По данным МВД Германии, еженедельно приезжает до 1800 мужчин этой возрастной группы. В стране уже проживает более 1,2 млн беженцев из Украины. Консерваторы требуют давления на Киев, но социал-демократы выражают сомнение в эффективности такого подхода.

Эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер считает, что заявление Мерца — элемент предвыборного популизма на фоне дискуссии об ограничении миграции. Политолог Винфрид Шнайдер-Детерс назвал позицию канцлера «логичной, но провокационной», добавив, что Германия не может юридически ограничить въезд украинцев, защищённых европейским статусом временной защиты до 2027 года.

Украинская активистка из Берлина Ирина Шуликина считает призывы Берлина «лицемерными»: «Украине нужны не запреты, а оружие и прекращение финансирования России». По данным Института Ifo, в Германии более половины украинцев планируют остаться — 59% среди ранних и 69% среди поздних переселенцев.

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Важно

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Важно

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

20:17

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

20:14

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

19:52

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

19:15

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

18:37

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

18:33

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

