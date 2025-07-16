Мэр Огре был ранен во время обстрела в Украине — самоуправление

По информации, полученной от украинских партнёров, состояние Хелманиса стабильное. В Украине он находится в командировке, во время которой вместе с единомышленниками доставлял в Украину гуманитарную помощь и около 20 автомобилей для нужд армии и мирного населения.

Как пояснили в краевой думе, точное число машин и конечный пункт назначения не разглашаются до прибытия на место — из соображений безопасности.

По словам руководителя Коммуникационного отдела Патрика Грива, Хелманис отправляется с подобными грузами в Украину каждые несколько месяцев. В этот раз, по предварительным данным, его сопровождали не сотрудники самоуправления, а сторонние волонтёры.

Самоуправление обещает информировать общественность по мере поступления новой информации.