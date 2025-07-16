Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

Мэр Огре был ранен во время обстрела в Украине — самоуправление

© LETA 16 июля, 2025 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В ночь на 16 июля во время обстрела в Украине был ранен председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис (Национальное объединение), подтвердили в самоуправлении.

По информации, полученной от украинских партнёров, состояние Хелманиса стабильное.  В Украине он находится в командировке, во время которой вместе с единомышленниками доставлял в Украину гуманитарную помощь и около 20 автомобилей для нужд армии и мирного населения.

Как пояснили в краевой думе, точное число машин и конечный пункт назначения не разглашаются до прибытия на место — из соображений безопасности.

По словам руководителя Коммуникационного отдела Патрика Грива, Хелманис отправляется с подобными грузами в Украину каждые несколько месяцев. В этот раз, по предварительным данным, его сопровождали не сотрудники самоуправления, а сторонние волонтёры.

Самоуправление обещает информировать общественность по мере поступления новой информации.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 116 реакций
Комментарии (0) 116 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:40 16.07.2025
С начала года отменено 740 автобусных рейсов
Bitnews.lv 5 часов назад
Космос: дыра — это нора
Sfera.lv 6 часов назад
Дети: никому не скажем, где мы…
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: будет дождик босоногий по земле бежать
Sfera.lv 7 часов назад
Полмиллиарда в Кундзиньсалу?
Bitnews.lv 7 часов назад
Аукцион: самая дорогая сумочка
Sfera.lv 9 часов назад
Ови: важная цифра
Sfera.lv 9 часов назад
ЕС: наш ответ Трампу — от самолётов до бурбона
Sfera.lv 11 часов назад

Жуткий пожар на фестивале в Бельгии мог бы стоить жизни десяткам тысяч людей. Но обошлось (ВИДЕО)

Важно 21:53

Важно 0 комментариев

Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.

Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.

Читать
Загрузка

Дожди и днем и ночью: погода в четверг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Дождь» выиграл суд об аннулировании лицензии в Латвии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.

Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.

Читать

Андрей Козлов: «Приехал блогер — и мы опять недовольны. Так кого мы вообще ждём в этой стране?»

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».

Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».

Читать

Российские беспилотники атаковали завод польской компании в Виннице: что там производят?

Важно 19:42

Важно 0 комментариев

Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читать

«Пока еще есть время, нужно разобраться с нашими коллаборационистами»: что предлагает Нацблок?

Латышские СМИ 19:27

Латышские СМИ 0 комментариев

Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.

Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.

Читать

«Урок для всех, включая меня»: Вейонис извинился за шоу у памятника Свободы

Важно 19:14

Важно 0 комментариев

Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...

Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...

Читать