Новые, красивые

Можно ли заменить радиаторы и полотенцесушители?

Отопительный сезон начнется через месяц или чуть позже, у хлопотливых хозяев еще есть время заменить старые батареи или взять на заметку полезную информацию – до следующего лета. Особенно это актуально для домов 602-й, 103-й серий и других, где изначально жилье обогревают некрасивые металлические «решетки».

Конечно, время замены зависит не только от расторопности владельца квартиры, но и от домоуправления, с которым нужно согласовать перемены. Большие домоуправления ставят сроки подачи заявлений до конца августа, а дома, которые управляют собой сами, могут варьировать сроки выполнения работ.

И радиатор, и полотенцесушитель являются частью системы отопления и теплоснабжения всего дома. Неподходящие или неправильно установленные элементы могут привести к серьезным повреждениям или сбоям в работе системы отопления, поэтому не рекомендуется и даже запрещается самостоятельно менять эти части общедомовой системы...

Меняем по закону

Что нужно делать?

1 И для этого, казалось бы, на первый взгляд простого дела необходим проект. Разработать техническое решение поручают сертифицированному специалисту по проектированию систем отопления. Владелец квартиры (заказчик) может выбрать любого, не обязательно из своей управляющей компанией.

Что делает этот специалист? Если заказчик в основном смотрит на дизайн радиатора, то специалист рекомендует для вашей квартиры радиаторы оптимального размера – с учетом теплопотерь в помещении, которые он тоже рассчитает.

Также важно правильно определить тип прибора и схему его подключения. Для этого надо учитывать изменения гидравлического режима в системе отопления здания. Такой профессиональный подход гарантирует безаварийную работу новых радиаторов в системе отопления дома.

А вот полотенцесушитель заменить проще. Для этого не требуется проект. Это при условии, что вы меняете на такой же, какой был в квартире, и на том же месте.

Но если вы живете в «литовке» или «хрущевке» и у вас старые, покрытые масляной краской «змеевики», тут без специалиста и проекта не обойтись. В том числе если владелец квартиры задумал поменять размер, местоположение, тип подключения сушилки или вовсе ее снять.

2 Проектную документацию согласовывают с обслуживающим дом предприятием (домоуправлением). Туда предоставляют проект и сопровождают его контактными данными. Затем специалист по отоплению свяжется с владельцем квартиры и уточнит детали замены.

3 Важный момент в замене радиаторов – слив воды из стояков системы отопления. Бывали случаи, когда при небрежном отключении от системы и опорожнении стоков при демонтаже старых радиаторов из труб врывался целый поток. И это не была чистая вода, а жидкость, похожая на мазут. Забрызганы стены, пол квартиры, повреждены вещи. Иногда вместе с заменой радиатора приходилось делать ремонт в квартире.

Чтобы этого не случилось, своему управляющему надо заранее подать заявление об опорожнении стоков, сопроводив его документами: копией согласованного проекта замены радиатора или полотенцесушителя. Тогда договариваетесь о времени - и домоуправление присылает мастера, который произведет слив стояков системы отопления в доме.

Опорожнение стояков, их последующее заполнение и проверка – обычно платная услуга. В зависимости от того, какие правила в определенном домоуправлении, кто это делает – «свой» человек или из партнерской компании, заказчик оплачивает услугу предварительно, после выполнения работы или ее включают в квартирный счет...

Сколько стоит слив, заполнение и удаление воздуха из системы отопления? Например, в столичном домоуправлении ООО Rīgas namu pārvaldniks цена варьируются в зависимости от района:

- в Видземском предместье, а также на ул. Кр. Валдемара и в Вецмилгрависе: 58 евро - за два стояка (и более) отопления, 33 евро - за один стояк отопления, 33 евро - за стояк горячей воды при замене полотенцесушителя, подключенного к системе горячего водоснабжения (цены указаны без НДС 21%);

- в центре и Латгальском предместье: соответственно 55 и 15 евро;

- в Курземском и Земгальском районах: соответственно 59, 40 и 35 евро без НДС.

В Даугавпилсе, например, стоимость слива воды из системы отопления составляет от 32 до 45 евро, в зависимости от серии многоквартирного дома.

4 Стояки опустошены. Далее в течение одного-трех дней (по правилам соответствующего домоуправления) после слива воды необходимо заменить радиаторы или сушилку.

Владелец квартиры выбирает сертифицированного, надежного мастера для установки радиаторов или просит помощи у домоуправления, если оно располагает подобными мастерами.

Заказчик уведомляет управляющего об окончании работ. А теплотехники от домоуправления заполнят систему отопления, выпустят воздух и проведут гидравлические испытания под давлением. Все готово, можно смело ждать отопительный сезон...

Если ремонт не согласован

Самостоятельность чревата

А что, если владелец квартиры сам умелец и решил самостоятельно заменить радиаторы летом? Договорился с дворником, например, на пару часов слить воду из стояков.

Последствия такого вольного подхода могут быть самые разные, но в основном со знаком «минус». Бывали случаи, когда после такого мастера дом в течение нескольких дней не могли подключить к отоплению, пока специалисты домоуправления не находили причину.

А хозяину пришлось переделывать установку радиаторов и платить уже специалистам. Дом в это время стоял холодным. Представляете, что соседи думали, а возможно, и высказывали этому «умельцу».

За несогласованную замену радиаторов или полотенцесушителей владелец квартиры может быть оштрафован. Если установленные нагревательные элементы не соответствуют мощности системы отопления дома, не исключено, что их впоследствии придется менять неоднократно...

V Совет от управляющих предприятий

Не тяните замену радиаторов до последнего. В крупном домоуправлении летом может скопиться очередь из желающих модернизировать свою квартирную систему отопления. А так как эта процедура связана с отключением всей системы дома, то пишите заявление заранее. Чтобы не пришлось каждый день спускать воду из труб домового теплопровода...

Не сэкономить...

Полотенцесушитель на счета не влияет

Многие жильцы многоквартирных домов возмущены отдельной платой за полотенцесушитель – циркуляцию. Причем суммы эти бывают выше, чем плата семьи за использование горячей воды. Кое-кто решает снять змеевик в ванной комнате – толку от него особо нет, а денег он расходует изрядно – более сотни евро в год в самой маленькой квартире.

Так вот: сэкономить не удастся. Если хозяева квартиры решат демонтировать полотенцесушитель, подключенный к трубам горячего водоснабжения и работающий круглый год, это не освободит квартиру от платы за циркуляцию горячей воды.

По правилам оплаты коммунальных услуг, потребитель платит за тепловую энергию, израсходованную для циркуляции горячей воды, даже если объект отключен от общей системы горячего водоснабжения дома. А также в случаях, когда житель отсутствует или счетчик горячей воды показывает нулевое потребление.

Или, например, продавая квартиру, владелец просит с покупателя отдельно плату за новые радиаторы и полотенцесушитель – дескать, месяц назад заменил. Тот не соглашается. У продавца возникает идея фикс - демонтировать свое добро. Нельзя!

Радиаторы и полотенцесушители в квартирах являются частью общей системы отопления дома и не принадлежат каждому собственнику квартиры. Заменяя радиаторы за свой счет, собственник квартиры таким образом вносит вклад в общее благоустройство. И при продаже квартиры не имеет права демонтировать радиаторы, установленные за свои средства. Это предусмотрено статьей 4 Закона о многоквартирных домах...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА