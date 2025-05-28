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«Меня избили, а теперь я виновата»: школьница напала на уборщицу. В итоге выиграла Рижская дума

Редакция PRESS 28 мая, 2025 08:59

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Елена работает уборщицей на спортивной площадке в Плявниеки менее двух лет. В её обязанности входит также уборка туалетов, где и произошёл конфликт. 20 августа прошлого года около 20:40 Елена пошла убирать женский туалет, где застала несколько шумных девушек.

В интервью передаче Bez Tabu она рассказала, что сначала каждая из девушек находилась в отдельной кабине, но потом две из них оказались вместе в одной. «Я попросила их покинуть туалет, чтобы я могла прибраться. В этот момент начались крики, оскорбления», — рассказала Елена.

Вскоре конфликт переместился за пределы туалета. Девушки заявили, что уборщица якобы не дала им воспользоваться туалетом и они пойдут в мужской. Разговор происходил на повышенных тонах, что привлекло внимание других посетителей спортплощадки. «Я тогда впервые сказала администратору, чтобы вызывали полицию — не потерплю такого отношения. Оскорбления были ужасные, даже угрожали. Сказали, что я не умею общаться с детьми», — рассказывает Елена.

После этого она направилась в административное помещение. 17-летняя девушка последовала за ней.

«Она ударила по моему телефону — он отлетел. В тот момент я получила удар в лицо. У неё в руке был телефон, и этим телефоном она меня и ударила. Она вошла внутрь, сказала, что я ещё получу. Я уже не понимала, что происходит. Я схватила её за волосы, она — меня. Я упала на спину, а она сверху», — рассказывает Елена, пострадавшая от нападения.

После удара по лицу нападавшая сбежала, а Елена дождалась школьной медсестры и полиции. Сначала казалось, что она сможет вернуться к работе, но конфликт закончился для неё 52 днями нетрудоспособности. Несмотря на то что рядом с туалетом была камера видеонаблюдения, полиция не запросила записи вовремя, и они были удалены. Конфликт произошёл в августе прошлого года, а только в апреле этого года дело рассмотрела Подкомиссия по делам несовершеннолетних Рижской думы. Уже совершеннолетней на тот момент девушке был назначен штраф в размере 105 евро.

«Подкомиссия рассматривает дела в закрытом заседании, поэтому не имеет права раскрывать информацию о ходе заседания и назначенном наказании», — пояснила представитель Рижской думы Ивета Булане.

На заседании девушка признала вину и выразила сожаление о случившемся.

Елену удивило, что спустя восемь месяцев после инцидента полиция начала проверку уже на предмет возможного насилия с её стороны в отношении нападавшей: «Получается, что меня избили, оскорбили, унизили, а теперь я виновата, что защищалась».

Независимый присяжный адвокат поясняет, что административное дело можно возбудить в течение года после нарушения. Однако возникает вопрос, почему возможная ответственность Елены не рассматривалась сразу. По её словам, она активно интересовалась ходом дела, что, возможно, не понравилось некоторым ответственным лицам.

«Бывает, что спустя время дело оборачивается наоборот — пострадавший становится обвиняемым. Такое возможно, если появляется заявление от лица или известны новые обстоятельства. У полиции есть право и обязанность начать процесс. Будет ли женщина привлечена к ответственности — пока неизвестно, дело находится в стадии рассмотрения. Если полиция установит её вину, это может исключить ответственность несовершеннолетней, которая уже получила штраф. Лучше было бы рассмотреть весь инцидент в рамках одного дела, но допустимо вести административные дела по каждому участнику отдельно», — пояснил присяжный адвокат Янис Лапса.

62-летняя Елена отмечает, что ей бы хватило простого извинения от обидчицы, однако по итогу выиграла Рижская дума, получившая от девушки 105 евро.

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