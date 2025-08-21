Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Мелони предлагает план помощи Украине за 24 часа

© Deutsche Welle 21 августа, 2025 11:27

Мир 0 комментариев

Согласно предложению премьер-министра Италии, если Россия вновь нападет на Украину, ее союзники должны будут в течение дня принять решение об оказании ей военной и экономической помощи, пишет Bloomberg.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принять решение об оказании ей помощи в случае повторного нападения России. Об этом в среду, 20 августа, написало агентство Bloomberg, назвав автором предложения премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

"Хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения", - пишет агентство со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой оборонной поддержки, укрепление украинской армии, экономическую помощь, а также введение новых санкций против России. При этом пока неясно, подразумевает ли план отправку войск отдельными европейскими странами в Украину, отмечает Bloomberg.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянской газете La Repubblica, что идея Мелони "состоит в том, чтобы НАТО как оборонительный альянс могла обеспечить защиту иностранного государства, например Украины". "В качестве альтернативы отдельные страны могли бы взять на себя такие обязательства. Оптимальный механизм будет выбран со временем. Безусловно, с НАТО будет гарантировано более эффективное сдерживание", - указал Крозетто.

Джорджа Мелони по итогам саммита на Аляске 16 августа говорила об "итальянской идее гарантий безопасности, вдохновленной статьей 5 договора НАТО". Агентства AFP и Reuters со ссылкой на украинские дипломатические источники сообщили, что Киев получил от  Вашингтона предложение о гарантиях безопасности "как в статье 5, но без НАТО". Якобы это предложение было "согласовано с Путиным". 

Ермак: Украина работает над военными гарантиями безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в тот же день, 20 августа, написал в соцсети X, что Киев вместе с союзниками уже начал "активную работу над военной составляющей гарантий безопасности". Ермак указал, что сразу после возвращения из Вашингтона провел координационный телефонный разговор с советниками по национальной безопасности, представляющими Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

"Все должно быть предельно конкретным и эффективным, чтобы исключить повторение агрессии (со стороны России. - Ред.). Мы помним ошибку "Будапешта" и десятилетия декларативных заявлений", - подчеркнул глава офиса Владимира Зеленского.

"Мы также разрабатываем план необходимых действий на случай, если российская сторона продолжит затягивать войну и срывать договоренности о двустороннем и трехстороннем форматах встреч лидеров. Украина готова к любому формату диалога о справедливом завершении войны, и мы благодарны президенту Трампу, всем в Америке и всем в Европе за их поддержку, - добавил Ермак. - Россияне должны либо предпринять необходимые шаги, либо столкнуться с новым, поистине болезненным давлением со стороны мира".

Вэнс: Львиная доля в обеспечении безопасности Украины должна лежать на Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News 20 августа, что "львиную долю бремени" в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа, а не Соединенные Штаты, "независимо от того, какую форму это примет". "Это их континент, это их безопасность", - подчеркнул он.

О том, что Вашингтон будет минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, по информации газеты Politico, замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби уже уведомил союзников по НАТО в ходе консультаций с военнослужащими из других стран альянса.

Трамп пообещал Киеву гарантии безопасности после войны

США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности в рамках мирного соглашения о прекращении войны России против Украины - об этом Дональд Трамп заявил 18 августа на переговорах с Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер указал, что, хотя европейские страны являются "первой линией обороны", Соединенные Штаты "также собираются помочь им, оказав "очень, очень много помощи в вопросах безопасности". Отправку американских войск в Украину Трамп исключил, однако заявил, что США могут поддержать союзников с воздуха.

19 августа президент США также заявил, что Киеву придется отказаться от надежд вступить в НАТО и вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. "Оба эти варианта невозможны", - сказал Трамп.

По сведениям Bloomberg, европейские лидеры на онлайн-встрече 19 августа обсуждали план отправки в Украину британских и французских военных для обеспечения потенциального мирного договора между Киевом и Москвой. По этим данным, готовность участвовать в такой миссии выразили около 10 стран, включая Великобританию и Францию.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать