Мелони предлагает план помощи Украине за 24 часа

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принять решение об оказании ей помощи в случае повторного нападения России. Об этом в среду, 20 августа, написало агентство Bloomberg, назвав автором предложения премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

"Хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения", - пишет агентство со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой оборонной поддержки, укрепление украинской армии, экономическую помощь, а также введение новых санкций против России. При этом пока неясно, подразумевает ли план отправку войск отдельными европейскими странами в Украину, отмечает Bloomberg.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянской газете La Repubblica, что идея Мелони "состоит в том, чтобы НАТО как оборонительный альянс могла обеспечить защиту иностранного государства, например Украины". "В качестве альтернативы отдельные страны могли бы взять на себя такие обязательства. Оптимальный механизм будет выбран со временем. Безусловно, с НАТО будет гарантировано более эффективное сдерживание", - указал Крозетто.

Джорджа Мелони по итогам саммита на Аляске 16 августа говорила об "итальянской идее гарантий безопасности, вдохновленной статьей 5 договора НАТО". Агентства AFP и Reuters со ссылкой на украинские дипломатические источники сообщили, что Киев получил от Вашингтона предложение о гарантиях безопасности "как в статье 5, но без НАТО". Якобы это предложение было "согласовано с Путиным".

Ермак: Украина работает над военными гарантиями безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в тот же день, 20 августа, написал в соцсети X, что Киев вместе с союзниками уже начал "активную работу над военной составляющей гарантий безопасности". Ермак указал, что сразу после возвращения из Вашингтона провел координационный телефонный разговор с советниками по национальной безопасности, представляющими Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

"Все должно быть предельно конкретным и эффективным, чтобы исключить повторение агрессии (со стороны России. - Ред.). Мы помним ошибку "Будапешта" и десятилетия декларативных заявлений", - подчеркнул глава офиса Владимира Зеленского.

"Мы также разрабатываем план необходимых действий на случай, если российская сторона продолжит затягивать войну и срывать договоренности о двустороннем и трехстороннем форматах встреч лидеров. Украина готова к любому формату диалога о справедливом завершении войны, и мы благодарны президенту Трампу, всем в Америке и всем в Европе за их поддержку, - добавил Ермак. - Россияне должны либо предпринять необходимые шаги, либо столкнуться с новым, поистине болезненным давлением со стороны мира".

Вэнс: Львиная доля в обеспечении безопасности Украины должна лежать на Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News 20 августа, что "львиную долю бремени" в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа, а не Соединенные Штаты, "независимо от того, какую форму это примет". "Это их континент, это их безопасность", - подчеркнул он.

О том, что Вашингтон будет минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, по информации газеты Politico, замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби уже уведомил союзников по НАТО в ходе консультаций с военнослужащими из других стран альянса.

Трамп пообещал Киеву гарантии безопасности после войны

США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности в рамках мирного соглашения о прекращении войны России против Украины - об этом Дональд Трамп заявил 18 августа на переговорах с Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер указал, что, хотя европейские страны являются "первой линией обороны", Соединенные Штаты "также собираются помочь им, оказав "очень, очень много помощи в вопросах безопасности". Отправку американских войск в Украину Трамп исключил, однако заявил, что США могут поддержать союзников с воздуха.

19 августа президент США также заявил, что Киеву придется отказаться от надежд вступить в НАТО и вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. "Оба эти варианта невозможны", - сказал Трамп.

По сведениям Bloomberg, европейские лидеры на онлайн-встрече 19 августа обсуждали план отправки в Украину британских и французских военных для обеспечения потенциального мирного договора между Киевом и Москвой. По этим данным, готовность участвовать в такой миссии выразили около 10 стран, включая Великобританию и Францию.