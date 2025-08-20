Мелания Трамп отправила личное письмо Путину с просьбой «защитить невинных детей»: речь об украинских

Мелания Трамп отправила личное письмо президенту России с просьбой "защитить невинных детей".

Хотя в письме не было прямой ссылки на бушующую войну России против Украины, оно было воспринято как акт дипломатии мягкой силы со стороны первой леди США в отношении одного из самых душераздирающих аспектов полномасштабного вторжения Москвы - насильственной депортации украинских детей в Россию.

На сегодняшний день Украина смогла подтвердить депортацию Россией более 19 500 детей. Только более 1 350 были возвращены, и каждое возвращение происходит при посредничестве третьей стороны, в частности Катара, ЮАР и Ватикана.

Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше. Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета называет цифру депортированных украинских детей ближе к 35 000. Москва утверждает, что их число может достигать 700 000.

Марьяна Беца, заместитель министра иностранных дел Украины, заявила Euronews: "Мы благодарны президенту Трампу и первой леди Мелании Трамп за признание и внимание к обеспечению возвращения украинских детей, поскольку это имеет ключевое значение для любых мирных переговоров".

"В частности, первая леди Зеленская очень благодарна за то, что первая леди Трамп обратила внимание президента Трампа непосредственно на этот вопрос", - сказала Беца.

В начале встречи с Трампом Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США за это письмо и сказал, что она обращалась к Путину "по поводу наших детей, похищенных" во время войны с Россией.

Затем Зеленский вручил заметно удивленному президенту США ответное письмо от Елены Зеленской для Мелании Трамп. Содержание письма не разглашается, но президент США отметил любовь своей жены к детям и сказал, что она глубоко обеспокоена изображениями страдающих детей.

"Она видит разбитое сердце, родителей, похороны, которые вы видите по телевизору, всегда похороны", - сказал Трамп. "Мы хотим видеть нечто иное, чем похороны".

Украинские власти настаивают на том, что возвращение украинских детей является необсуждаемым аспектом любой возможной сделки по прекращению войны России против Украины, и, возможно, впервые эта позиция была четко и громко поддержана союзниками Киева в США и Европе.

Каждого ребенка должны безоговорочно возвращен домой

Дети всегда являются наиболее уязвимыми жертвами вооруженных конфликтов, сказала Беца в интервью Euronews.

"В российской войне украинские дети не только пережили травмы и перемещение, но и подверглись систематической депортации, незаконному усыновлению и насильственной ассимиляции", - пояснила она. Во время переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле Украина передала России список насильственно депортированных детей.

Киев требует от Москвы вернуть их Украине, подтверждая свою приверженность возвращению насильственно депортированных детей как одному из ключевых аспектов возможного прекращения огня и мирного соглашения в долгосрочной перспективе.

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил: "Если Россия действительно привержена мирному процессу, то возвращение хотя бы половины детей из этого списка будет положительным".

Глава российской делегации Владимир Мединский продемонстрировал список, в котором указаны имена 339 похищенных украинских детей.

Прошло более двух месяцев, но Москва до сих пор не ответила, сказал Беца в интервью Euronews.

"Несмотря на три раунда переговоров в Стамбуле, где Украина представила скромную отправную точку в 339 имен, чтобы проверить добрую волю России, российская делегация встретила украинские призывы молчанием, уклонением и презрением".

Получив список, представитель Кремля обвинил Украину в том, что она "устраивает спектакль на тему потерянных детей, рассчитанный на добросердечных европейцев", и, по его словам, Киев пытается "выдавить слезу, поднимая этот вопрос".

Во время переговоров в Белом доме в понедельник этот вопрос был главным в повестке дня как для Зеленского и Трампа, так и для европейских лидеров.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила "как мать и бабушка, что каждый ребенок должен вернуться в свою семью". "Это должно быть одним из наших главных приоритетов и в этих переговорах, чтобы дети вернулись в Украину, в свои семьи". Трамп фактически похвалил фон дер Ляйен за ее лидерство в вопросе пропавших детей, который он назвал "всемирной" проблемой.

В посте на сайте Truth Social президент США поделился своими рассуждениями об этом трагическом аспекте войны России против Украины, сказав: "Этой проблеме уделяется первоочередное внимание, и мир будет работать вместе, чтобы решить ее и, как мы надеемся, вернуть их домой к их семьям!".

Недавно 40 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию немедленно и безоговорочно вернуть насильственно депортированных украинских детей, заявила заместитель министра иностранных дел Украины, добавив: "Комментарии президента Трампа подтверждают это четкое и единое послание: возвращение украинских детей без задержек и условий не подлежит обсуждению".

"Страдания детей - одна из самых невыносимых трагедий этой войны. Мы высоко ценим давнюю поддержку президента Трампа и наших европейских партнеров в поиске и возвращении украинских детей".

"Мы не остановимся, пока каждый ребенок не вернется туда, где он должен быть: к своим семьям, на свою родину, в безопасности и на свободе".

Ранее Euronews сообщал, что оккупационные власти Луганской области Украины, назначенные Россией, создали онлайн "каталог" украинских детей, предлагая их для принудительного "усыновления" через отдел образования.

База данных включает 294 украинских ребенка, которые отсортированы и разделены на категории, чтобы пользователи могли "фильтровать" их по возрасту, полу и физическим характеристикам, таким как цвет глаз и волос.

По словам Бецы, на данный момент на временно оккупированных территориях остаются до 1,6 миллиона украинских детей.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за военные преступления из-за его причастности к похищениям детей из Украины.

В заявлении суда говорится, что Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконной передачи населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию".

Согласно ордеру на арест, Путину грозит заключение под стражу в любом из 124 государств-членов МУС, если он ступит на их территорию.