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Медведь выходит на охоту: шокирующее нападение в Гулбенском районе

tv3.lv 26 мая, 2025 15:02

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На прошлой неделе в Белавской волости Гулбенского района произошло шокирующее нападение медведя. Медведь проник в загон для лошадей и напал на кобылу, разорвав ей бедро, сообщает телеканал TV3.

Научный ассистент Латвийского государственного лесохозяйственного института «Силава» Алда Степанова сообщила, что после нападения кобылу пришлось усыпить, так как рана была слишком глубокой. О нападении медведя свидетельствуют именно раны кобылы, говорит исследователь. «Раны типичны для медведя — это глубокие царапины от когтей», — рассказывает она. - Хочу отметить, что в загоне паслись дикие лошади, коники. Это не домашние лошади, которые крупнее коников. Это первый известный случай, когда медведь напал на лошадь. Ранее было зафиксировано нападение на корову. Бурый медведь редко нападает на домашних животных».

 

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