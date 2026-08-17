Запах для него способен рассказать, где находится пища, прошёл ли здесь другой медведь, есть ли рядом человек и что происходило на знакомой территории. Хорошая память позволяет связывать запахи с местами и возвращаться туда, где когда-то обнаруживался надёжный источник еды.

Получается довольно необычная картина. Мы смотрим на лес и прежде всего видим деревья, тропинки и движение вокруг. Медведь идёт по тому же лесу, но одновременно читает огромную невидимую карту, оставленную запахами.

Так что грозные зубы и когти медведя заметны сразу. А один из самых совершенных его инструментов большую часть времени просто тихо сопит.