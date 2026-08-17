Бурый медведь входит в число настоящих чемпионов животного мира по обонянию. Площадь его обонятельного эпителия, по разным оценкам, может достигать нескольких сотен квадратных сантиметров. Для сравнения, у человека она составляет лишь несколько квадратных сантиметров, а даже у знаменитой своим нюхом немецкой овчарки счёт идёт примерно на 150–170 квадратных сантиметров.
Но самое впечатляющее начинается, когда медведь поднимает нос и начинает принюхиваться.
При благоприятном ветре и на открытой местности он способен обнаруживать интересующие его запахи на расстоянии в десятки километров. Без такой помощи дистанция гораздо скромнее, но всё равно может составлять несколько километров.
Причём дело не только в количестве рецепторов.
Внутри медвежьего носа находится сложная система костных носовых раковин и ходов. Воздух здесь движется не напрямую: поток замедляется, закручивается и дольше соприкасается со слизистой, на которой расположены обонятельные рецепторы. Чем больше молекул запаха задержалось там, где их можно распознать, тем больше информации получает мозг.
А информации медведю требуется очень много.
Запах для него способен рассказать, где находится пища, прошёл ли здесь другой медведь, есть ли рядом человек и что происходило на знакомой территории. Хорошая память позволяет связывать запахи с местами и возвращаться туда, где когда-то обнаруживался надёжный источник еды.
Получается довольно необычная картина. Мы смотрим на лес и прежде всего видим деревья, тропинки и движение вокруг. Медведь идёт по тому же лесу, но одновременно читает огромную невидимую карту, оставленную запахами.
Так что грозные зубы и когти медведя заметны сразу. А один из самых совершенных его инструментов большую часть времени просто тихо сопит.
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