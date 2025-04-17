Массовый выезд рижан на Пасху: водителей предупреждают о пробках на дорогах

В преддверии праздничного сезона, когда многие будут выезжать за пределы городов, автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и принципы безопасного вождения — избегать рискованных маневров, особенно внимательно оценивать необходимость обгона.

LVC напоминает, что уже несколько лет подряд наибольшее количество смертельных случаев на дорогах приходится на столкновения — серьезные дорожно-транспортные происшествия, связанные с неосторожным обгоном или левым поворотом.

Сегодня днем ​​в окрестностях Риги может быть затруднено движение транспорта, поэтому вам следует запланировать дополнительное время на поездку. Кроме того, вечером в понедельник, 21 апреля, когда многие вернутся в Ригу, следует ожидать более длительного времени в пути или планировать поездки вне обычных часов пик.

Строительные работы уже начались на 22 участках национальных автомагистралей, два из которых проходят по главным магистралям страны, семь — по региональным трассам, пять — по местным дорогам, а также ведутся работы на девяти мостах.

Все текущие ограничения движения на государственных дорогах отмечены на карте на сайте LVC, с которой стоит ознакомиться при планировании поездок на отдых.

На 18 участках государственных дорог, где установлены устройства контроля средней скорости движения транспортных средств, разрешенная скорость может периодически снижаться до 70 и 50 км/ч, а также на ряде участков строительства государственных дорог, где продолжаются технологические перерывы, ограничение скорости составляет 70, а местами 50 км/ч.

