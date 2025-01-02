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Массовое убийство в Черногории: в стране объявлен трёхдневный траур

Euronews 2 января, 2025 15:46

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Стрелок, убивший по меньшей мере 12 человек в пригороде исторической столицы Черногории, скончался в четверг от полученных ранений после попытки самоубийства, сообщил глава МВД. Стрельбе предшествовала драка в ресторане.

По меньшей мере 12 человек, включая двух детей, были убиты и ещё четверо получили серьёзные ранения в среду в результате стрельбы, последовавшей за дракой в ресторане на западе Черногории, сообщили официальные источники.

Полиция опознала нападавшего как 45-летнего Ако Мартиновича. Он убил владельца заведения в пригороде Цетине, его детей и членов своей собственной семьи, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Данило Саранович.

На его поимку брошены "все силы МВД". В ночь на четверг стало известно, что стрелок совершил самоубийство, выстрелив себе в голову возле своего дома, когда его окружили правоохранители.

"Когда он увидел, что оказался в безвыходной ситуации, он попытался покончить с собой. Он скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу", – сообщил Саранович государственной вещательной компании Черногории RTCG.

Согласно заявлению дежурного прокурора Высшей государственной прокуратуры Подгорицы Андрияны Настич, убийства были совершены в пяти разных местах, которые находятся "далеко друг от друга".

По словам комиссара полиции Лазаря Сцепановича, Мартинович находился в таверне в течение дня вместе с другими посетителями, когда произошла потасовка. По его словам, Мартинович отправился домой, принёс оружие и открыл огонь примерно в 17:30.

"Он убил четырёх человек в баре, после чего отправился на улицу и продолжил стрельбу", – оказал Сцепанович, добавив, что нападавший попытался лишить жизни ещё несколько человек, "а затем скрылся на автомобиле, который мы нашли".


По информации силовиков, подозреваемый получил условный срок в 2005 году за "агрессивное поведение" и обжаловал свой последний приговор за незаконное владение оружием. Черногорские СМИ сообщали, что он был известен своим "неуравновешенным" и "агрессивным" поведением.

Президент Яков Милатович заявил, что он "потрясен и ошеломлён" трагедией, случившейся в первый день нового года. "Вместо праздничной радости... нас охватила печаль из-за гибели невинных людей", – написал глава государства в социальной сети X.

Премьер-министр Милойко Спаич отправился в больницу, куда были доставлены раненые, и объявил трёхдневный траур.

Власти готовят новые ограничения на владение оружием

В своём посту на платформе X глава правительства заявил, что власти проведут дополнительный набор полицейских и рассмотрят "полный запрет" на владение оружием. Спаич призвал все муниципалитеты отменить запланированные на дни траура концерты.

Массовые убийства с использованием огнестрельного оружия – сравнительно редкое явление в Черногории, несмотря на то, что, как и соседняя Сербия, эта страна находится в списке мировых лидеров по количеству оружия у населения.

В 2022 году, также в Цетине, в результате стрельбы погибли 11 человек, включая двух детей и самого нападавшего.

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