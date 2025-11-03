Девять из десяти пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще один человек госпитализирован с ранениями, не угрожающими жизни. Полиция арестовала на месте двух подозреваемых, они доставлены на допрос.

Очевидцы рассказали о панике в вагонах. Пассажиры кричали: «Бегите, он режет всех!», многие прятались в туалетах. Один из свидетелей сообщил, что сначала принял происходящее за «розыгрыш после Хэллоуина». По его словам, пожилой мужчина получил ранения шеи и головы, прикрывая собой девочку.

К расследованию подключено антитеррористическое управление; мотив терроризма рассматривается как одна из версий. Премьер-министр Кир Стармер назвал инцидент «жутким». Министр внутренних дел Шабана Махмуд подтвердила аресты и призвала воздержаться от спекуляций до установления фактов.

Трудно представить себе панику в замкнутом пространстве движущегося поезда. Судя по рассказам свидетелей, это была сцена абсолютного хаоса. Тот факт, что девять из десяти раненых находятся при смерти, указывает на крайнюю жестокость нападавших. Подключение контртеррористического управления — очень тревожный сигнал, британские власти явно относятся к этому не как к бытовой ссоре.