Маск: «Вся линия фронта ВСУ рухнет, если я отключу Starlink»

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет», — написал бизнесмен в своей соцсети Х, призвав к немедленному прекращению боевых действий и заключению мира.

Обновлено. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на рассуждения Илона Маска об отключении Starlink в Украине. «Starlink для Украины финансирует министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 миллионов долларов в год. Умалчивая об этичности угроз жертве агрессии, [хочу сказать]: если SpaceX окажется ненадежным провайдером, мы будем вынуждены искать других провайдеров», — написал министр в соцсети Х. «Замолчи, маленький человек», — ответил ему Маск, добавив, что замены для Starlink нет. Вслед за этим госсекретарь США Марко Рубио написал Сикорскому, что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink».

В конце февраля агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что США рассматривают возможность отключения Украины от Starlink, если Киев и Вашингтон не достигнут соглашения по полезным ископаемым. Маск назвал данные Reuters «неправдой».

Позднее СМИ сообщали, что французский спутниковый оператор Eutelsat пытается договориться с европейскими правительствами о работе в Украине — на фоне опасений о возможном отключении терминалов Starlink.