В этом году к привычному списку добавился концерт в Елгаве. Полностью раскуплены билеты и на концерты в Резекне и в Цесисе. На первое выступление в зале «Дзинтари» остались лишь считанные билеты, поэтому организаторы объявляют дополнительный концерт 8 августа. Также встретиться с артистом этим летом можно на концертах в Лиепае 6 августа, в Рое 9 августа и в Даугавпилсе 12 августа.

Максим Галкин — это не просто артист, это жанр. Сравнить его можно только с ним самим, ведь каждое его выступление уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда даёт это с тонкостью и мастерством. Его шутки неизменно актуальны, а общение с залом напоминает тёплую беседу с давними друзьями.