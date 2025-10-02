Магазины отказываются, производители не успевают: битва за яйца развернулась в Латвии

В Латвии до сих пор примерно 60% из более чем 4 млн несушек содержатся в клетках. Но яйца, снесенные в клетках, дешевле, и именно цена является главным критерием выбора для большинства покупателей. Поэтому птицеводческая отрасль возражает против идеи полного запрета на содержание в Латвии кур-несушек в клетках.

Но инициативу поддерживают политики: в Сейм внесен законопроект, предусматривающий за пять лет отказаться от содержания несушек в клетках. Его подписали представители как правящих, так и оппозиционных партий: Андрис Шуваев и Лейла Расима ("Прогрессивные"), Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), Андрис Кулбергс ("Объединенный список") и Рамона Петравича ("Латвия на первом месте").

Однако законопроект пока застрял в комиссии Сейма по народному хозяйству, которая не передала его на пленарное заседание, предварительно запросив дополнительные данные у Министерства земледелия.

Организация "Dzīvnieku brīvība" ("Свобода животных") недоумевает, почему в комиссии возникло сопротивление поправкам, так как до сих пор казалось, что отрасль и сама готовится к таким переменам даже без закона.

Лидером рынка является компания "Balticovo", которая вложила более 100 млн евро в строительство новых курятников. В них содержится около 2 млн кур - половина всех несушек этой компании.

По данным предприятия, себестоимость яиц после перехода возрастает примерно на 20%. По оптимистичному сценарию старые птичники с клетками планируется переоборудовать к 2027 году. Поэтому компания выражает поддержку законопроекту, если будут предусмотрены компенсации для облегчения перехода.

"Balticovo" производит примерно 80% яиц в Латвии, примерно 15% рынка принадлежит Алуксненской птицефабрике. Эта компания также взяла на себя обязательство отказаться от содержания кур в клетках, в которых сейчас еще находится примерно пятая часть птиц.

В следующем году фабрика построит новые курятники, сократив показатель содержания в клетках до 15%. Но точные сроки полного отказа от клеток компания пока назвать не может и поправки в закон не поддерживает, так как срок перехода слишком короткий, а механизма компенсаций нет.

Кто в итоге пострадает? Закон запретит в Латвии содержать кур в клетках, но не запретит продажу яиц, снесенных в клетках. Это значит, что полки магазинов будут заполняться яйцами из третьих стран, к которым не применяются столь строгие стандарты качества, отмечает компания.

