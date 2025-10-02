Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Магазины отказываются, производители не успевают: битва за яйца развернулась в Латвии

© LETA 2 октября, 2025 14:28

Бизнес 0 комментариев

В редком единодушии депутаты коалиции и оппозиции предложили отказаться от содержания кур в клетках. Однако предприниматели предупреждают: вырастет импорт дешевых яиц!

В Латвии до сих пор примерно 60% из более чем 4 млн несушек содержатся в клетках. Но яйца, снесенные в клетках, дешевле, и именно цена является главным критерием выбора для большинства покупателей. Поэтому птицеводческая отрасль возражает против идеи полного запрета на содержание в Латвии кур-несушек в клетках.

Но инициативу поддерживают политики: в Сейм внесен законопроект, предусматривающий за пять лет отказаться от содержания несушек в клетках. Его подписали представители как правящих, так и оппозиционных партий: Андрис Шуваев и Лейла Расима ("Прогрессивные"), Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), Андрис Кулбергс ("Объединенный список") и Рамона Петравича ("Латвия на первом месте").

Однако законопроект пока застрял в комиссии Сейма по народному хозяйству, которая не передала его на пленарное заседание, предварительно запросив дополнительные данные у Министерства земледелия.

Организация "Dzīvnieku brīvība" ("Свобода животных") недоумевает, почему в комиссии возникло сопротивление поправкам, так как до сих пор казалось, что отрасль и сама готовится к таким переменам даже без закона.

Лидером рынка является компания "Balticovo", которая вложила более 100 млн евро в строительство новых курятников. В них содержится около 2 млн кур - половина всех несушек этой компании.

По данным предприятия, себестоимость яиц после перехода возрастает примерно на 20%. По оптимистичному сценарию старые птичники с клетками планируется переоборудовать к 2027 году. Поэтому компания выражает поддержку законопроекту, если будут предусмотрены компенсации для облегчения перехода.

"Balticovo" производит примерно 80% яиц в Латвии, примерно 15% рынка принадлежит Алуксненской птицефабрике. Эта компания также взяла на себя обязательство отказаться от содержания кур в клетках, в которых сейчас еще находится примерно пятая часть птиц.

В следующем году фабрика построит новые курятники, сократив показатель содержания в клетках до 15%. Но точные сроки полного отказа от клеток компания пока назвать не может и поправки в закон не поддерживает, так как срок перехода слишком короткий, а механизма компенсаций нет.

Кто в итоге пострадает? Закон запретит в Латвии содержать кур в клетках, но не запретит продажу яиц, снесенных в клетках. Это значит, что полки магазинов будут заполняться яйцами из третьих стран, к которым не применяются столь строгие стандарты качества, отмечает компания.

(Ir)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать