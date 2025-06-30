Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Июня Завтра: Mareks, Talivaldis
Доступность

«Люфтганзе» разрешили приобрести акции airBaltic: сколько?

© LETA 30 июня, 2025 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

Федеральное антимонопольное ведомство Германии в понедельник разрешило немецкой национальной авиакомпании Lufthansa приобрести 10% акций латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

Хотя немецкий антимонопольный орган отмечает, что планируемая сделка вызывает серьезные опасения относительно конкуренции на некоторых маршрутах между Германией и странами Балтии, она не вызвала никаких препятствий, поскольку стоимость сделки ниже порогового значения в 20 миллионов евро.

Федеральное антимонопольное управление предупреждает, что пассажирам следует ожидать повышения цен на билеты на рейсы в Ригу, Таллин и Вильнюс.

На нескольких маршрутах компании являются конкурирующими операторами, однако конкуренция недостаточна для снижения цен на билеты, считает немецкий антимонопольный орган.

Lufthansa, в свою очередь, подчеркивает, что airBaltic останется полностью независимой компанией и продолжит работать и конкурировать самостоятельно.

Федеральное антикартельное ведомство также ожидает, что airBaltic учтет интересы нового миноритарного акционера при принятии будущих решений.

Lufthansa Group арендует самолеты с экипажем у airBaltic.

Уже сообщалось, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% акций. Позже, после первичного публичного размещения (IPO) акций airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обыкновенные акции.

Размер доли Lufthansa Group после IPO будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей финансовому инвестору и датскому бизнесмену Ларсу Тоусену, принадлежит 2,03%.

В первом квартале этого года группа airBaltic работала с убытком в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, однако оборот группы увеличился на 0,3% и составил 132,719 млн евро.

В 2024 году airBaltic Group работала с аудиторскими убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и выполнила 47 000 рейсов, что на 7% больше, чем в предыдущем году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 30.06.2025
Пенсионеры, мосты и оружие загнали латвийский госбюджет в минус
Bitnews.lv 6 минут назад
«Пересмотр бюрократических процессов — путь в госуправлении для сокращения расходов»
Sfera.lv 54 минуты назад
Rīgas siltums заявила о готовности уменьшить запланирование повыше тарифов на осень
Bitnews.lv 1 час назад
Рижскую окружную дорогу будут ремонтировать до конца лета
Bitnews.lv 2 часа назад
Мошенники продолжают выманивать деньги у доверчивых латвийцев
Sfera.lv 4 часа назад
«Если всё будет продолжаться в том же духе, нас ждет множество смертей»
Sfera.lv 6 часов назад
С 1 июля во Франции запретят курить в общественных местах
Sfera.lv 6 часов назад
Единственный кандидат единогласно избран мэром Лиепаи
Sfera.lv 6 часов назад

В больнице Страдиня проведена уникальная операция по удалению опухоли: подробности

Новости Латвии 18:34

Новости Латвии 0 комментариев

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

Читать
Загрузка

Это не удобный бонус, а основа доверия общества: юрист критикует очередной «электронный» провал

Латышские СМИ 18:15

Латышские СМИ 0 комментариев

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Читать

Праздник песни: парковка в Риге существенно ограничена почти на 2 недели

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

Читать

Не более трех человек в год: изменится порядок обучения водителей с «белыми правами»

Выбор редакции 17:55

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

«Rīgas siltums» выразило готовность пересмотреть и снизить тарифы в новом сезоне

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Европа снова бьет температурные рекорды. И в странах Балтии жара на подходе

Важно 17:30

Важно 0 комментариев

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Читать

Мэр литовского Каунаса на своем Rolls-Royce сбил человека на пешеходном переходе: и это уже второй раз

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Мэр литовского Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает BNS.

Мэр литовского Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает BNS.

Читать