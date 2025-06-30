«Люфтганзе» разрешили приобрести акции airBaltic: сколько?

Хотя немецкий антимонопольный орган отмечает, что планируемая сделка вызывает серьезные опасения относительно конкуренции на некоторых маршрутах между Германией и странами Балтии, она не вызвала никаких препятствий, поскольку стоимость сделки ниже порогового значения в 20 миллионов евро.

Федеральное антимонопольное управление предупреждает, что пассажирам следует ожидать повышения цен на билеты на рейсы в Ригу, Таллин и Вильнюс.

На нескольких маршрутах компании являются конкурирующими операторами, однако конкуренция недостаточна для снижения цен на билеты, считает немецкий антимонопольный орган.

Lufthansa, в свою очередь, подчеркивает, что airBaltic останется полностью независимой компанией и продолжит работать и конкурировать самостоятельно.

Федеральное антикартельное ведомство также ожидает, что airBaltic учтет интересы нового миноритарного акционера при принятии будущих решений.

Lufthansa Group арендует самолеты с экипажем у airBaltic.

Уже сообщалось, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% акций. Позже, после первичного публичного размещения (IPO) акций airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обыкновенные акции.

Размер доли Lufthansa Group после IPO будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей финансовому инвестору и датскому бизнесмену Ларсу Тоусену, принадлежит 2,03%.

В первом квартале этого года группа airBaltic работала с убытком в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, однако оборот группы увеличился на 0,3% и составил 132,719 млн евро.

В 2024 году airBaltic Group работала с аудиторскими убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и выполнила 47 000 рейсов, что на 7% больше, чем в предыдущем году.