Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Редакция PRESS 20 января, 2026 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Первое нападение произошло 1 января. В одной из деревень слон затоптал 35-летнего мужчину. Затем события стали развиваться пугающе быстро.

Через несколько дней животное убило пятерых членов одной семьи в соседнем населённом пункте. На следующий день — ещё пять человек, среди них супружеская пара и двое детей. Слон передвигался в основном по ночам, проходя до 40 километров в сутки, и каждый раз ускользал от преследования.

Лесные службы пытались его остановить, но безуспешно.
Несколько раз в животное стреляли усыпляющими дротиками, однако каждый раз операция срывалась: слон становился ещё агрессивнее и мог броситься на толпы людей, собиравшихся посмотреть на происходящее.

 

Специалисты считают, что слон находится в состоянии муста — это естественный, но крайне опасный гормональный период у самцов. В это время уровень тестостерона резко возрастает, животные становятся непредсказуемыми, беспокойными и могут атаковать без предупреждения.

В наиболее пострадавших деревнях наступление темноты вызывает настоящую панику. Люди боятся ночевать в домах, потому что слон ломает стены и заходит прямо во дворы. Многие дежурят всю ночь, чтобы успеть предупредить соседей.

Сейчас в операции задействованы сотни сотрудников лесной охраны, группы слежения, дроны и ветеринары. Но слон по-прежнему остаётся на свободе, скрываясь в густых лесах и выходя к деревням под покровом темноты.

По официальным данным, около 500 человек в Индии ежегодно погибают от нападений слонов. При этом сами слоны тоже всё чаще гибнут из-за контактов с людьми: за последние годы число таких случаев выросло почти на 40%.

Причина — одна и та же: лесов становится меньше, а граница между дикой природой и человеческими поселениями стирается.

Что будет дальше — пока неизвестно.
Но для жителей региона этот январь уже стал месяцем, когда ночь перестала быть временем отдыха.

