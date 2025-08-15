В последние годы отношение жителей к Сейму было очень критическим, но именно результаты последнего опроса показывают, что оценка работы парламента — одна из самых низких в этом веке. В исследовательском центре считают, что это — фундаментальный кризис взаимоотношений власти и общества. В то же время один из отраслевых экспертов существенных просчётов в работе этого созыва не видит.

В опросе, проведённом в марте этого года, только 13% респондентов заявили, что нынешний Сейм работает лучше предыдущего, 66% придерживались противоположного мнения, а 22% затруднились с ответом.

Доля критически оценивающих работу Сейма (66%) стала самой высокой в этом веке. Для сравнения: в 2022 году таких было 63%, в 2009 — 62%, в 2021 — 61%, а в 1999 — 60%. Наименьшее количество критических оценок было во время так называемых «тучных лет» — с 2003 по 2006 годы, когда негативно о работе парламента отзывались лишь 34–43% опрошенных.

Те же 13% респондентов, которые оценивают работу нынешнего Сейма выше, чем предыдущего, — один из самых низких показателей XXI века. Такой же результат был в 2016 и 2017 годах, а в 2008, 2009 и 2023 годах этот показатель был лишь немного выше — 14%.

Самая высокая положительная оценка работы парламента была зафиксирована в 2003 году, когда 35% респондентов считали, что тогдашний созыв работал лучше предыдущего, а 37% были противоположного мнения.

«Картина печальная. После очередных выборов в 2003 и 2012 годах в опросах наблюдался небольшой всплеск энтузиазма, но последние три избирательных сезона уже никаких надежд не принесли», — оценил ситуацию глава SKDS Арнис Кактиньш в интервью Latvijas Radio.

Он отметил, что последние несколько выборов в Сейм не привели к улучшению в глазах жителей. По его мнению, это — фундаментальный кризис отношений власти и общества.

«Мы видим, что выборы не выполняют одну из своих важнейших функций — они не восстанавливают легитимность власти, потому что большинство граждан, избирателей, недовольны и говорят: эти политики ни на что не годны, они не способны переустроить страну. Должно быть так, чтобы через выборы происходила перезагрузка, но мы уже давно видим, что эта важная и закономерная вещь в Латвии просто не работает.

Да, выборы проходят, юридически всё в порядке, и иностранные наблюдатели видят, что всё демократично. Но есть ещё политическая легитимность — то, как мы воспринимаем всё это сердцем. И замеры показывают, что в этом аспекте всё очень и очень плохо, и так продолжается уже долго», — сказал Кактиньш.

Наибольшая фракция Сейма — «Новое Единство» — признаёт ошибки в своей работе. Её лидер Эдмунд Юревицc отметил, что с обществом нужно больше общаться и яснее объяснять принимаемые решения. По его словам, популистские силы распространяют фейковые новости и нередко подогревают недовольство общества как в соцсетях, так и в других каналах.

«Жалею, что не был гораздо жёстче в противостоянии с популистами, которые очерняют Латвию и распространяют ложь», — признал он.

В свою очередь, руководитель крупнейшей оппозиционной фракции «Объединённый список» Эдгарс Таварс заявил, что недовольство Сеймом напрямую связано с работой правительства, которую он считает крайне плохой.

«Порой даже внешняя политика Латвии становится посмешищем, не говоря уже о том, что партии коалиции демонстрируют совершенно разное видение внешнеполитического курса. Есть множество проблем, где мы явно буксуем: внутренняя и внешняя безопасность, до сих пор не решены вопросы бомбоубежищ. Экономика — людям обещают скорое снижение цен на продукты. Всё это в целом не вызывает сочувствия или терпимости к политике. И тогда уже неважно, в коалиции вы или в оппозиции — значительная часть общества всех оценивает одинаково: вы все там, в Сейме, значит, вы все несёте ответственность. И в каком-то смысле это правда», — отметил Таварс.

Ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш заявил, что серьёзных ошибок в работе Сейма он не видит, а результаты опроса его удивили.

«Думаю, это комплексный вопрос. Это и работа правительства, и правящих политиков в целом, ведь Сейм утверждает коалицию. У нас есть традиция менять спикера парламента, когда меняется коалиция. В 1920–1930-х годах этого не было — крупнейшая фракция руководила, и это были социал-демократы. Сейчас мы меняем. Кто сейчас в правящей коалиции? Поэтому и спикера нельзя критиковать отдельно. Возможно, Сейм сейчас получил порцию негатива немного незаслуженно», — считает Круминьш.

Чтобы общество было более удовлетворено работой парламента, по мнению Круминьша, депутаты должны простым языком объяснять жителям видение будущего Латвии и долгосрочные цели, а также уметь признавать свои ошибки.