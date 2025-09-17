Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лукашенко «пожалел» страны Балтии: плохо живут

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 сентября, 2025 10:50

Важно 0 комментариев

Враждебная политика западных стран по отношению к Белоруссии и России становится открыто агрессивной, заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, пишет "Неаткарига".

В интервью российскому журналу «Разведчик» Лукашенко прокомментировал призыв Польши и стран Балтии установить свои границы с Белоруссией. «Такие заявления являются отражением общей политики Запада в отношении Белоруссии и России. И самое печальное, что эта политика не изменилась», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что прошло 80 лет с окончания Второй мировой войны, но Запад по-прежнему считает Белоруссию, Россию и их союз угрозой.

«НАТО спешно вооружает Европу этой защитой, а Польша и страны Балтии придумывают якобы «оборонительные» меры, чтобы угодить своим хозяевам. Одной из них является выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Белоруссией. Все это не что иное, как еще одна попытка оказать давление на Белоруссию», — сказал Лукашенко.

«Недружественная политика Запада по отношению к нам развивается в открыто агрессивной форме», — подчеркнул белорусский лидер. «Пока мы не видим никаких особых рисков или прямых военных угроз, поскольку пехотные мины являются средством защиты. Кроме того, у нас нет планов пересекать границы соседних стран без приглашения».

В то же время Лукашенко вновь выразил готовность Белоруссии дружить и сотрудничать со всеми, кто действительно этого хочет, и ехать туда, где их ждут, «не на танках, а на тракторах».

«Зачем сегодня миновать границы, тратить миллионы на строительство железных заборов, которые мигрантам нужно всего несколько минут, чтобы преодолеть?» — говорит Лукашенко.

Союзник российского лидера Владимира Путина Лукашенко указал, что санкции, введенные против России и Белоруссии, негативно повлияли и на жизнь жителей Польши, Литвы и Латвии. Они сталкиваются с ростом цен на энергоносители, потерей традиционных рынков сбыта и сокращением бюджетных доходов.

«Время показало, что санкции — это как выстрел в ногу», — подчеркнул Лукашенко.

«Однако для руководства Польши, Литвы и Латвии политические амбиции важнее здравого смысла. Бюджет на оборону в этих странах уже приближается к 5% ВВП (для сравнения, в Белоруссии он составляет не более 1%). За все платят обычные люди, чье социальное благосостояние с каждым днем снижается вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но никто не думает ни о них, ни о последствиях безрассудных решений».

Он подчеркнул, что Белоруссия быстро отреагирует на любые прямые угрозы своей территории. «Если они перейдут от слов к делу, это будет нешуточно. У нас есть все необходимое, чтобы нанести ущерб агрессору. Я не советую проверять. Однако вы не выбираете своих соседей, они даны вам Богом. И мы всегда предлагали и предлагаем жить как хорошие соседи*. Они этого не хотят. Они делают на границе вещи, которые не укладываются в голове».

* "мы всегда предлагали и предлагаем жить как хорошие соседи..." - так и хочется спросить, а кто засылал толпы мигрантов через границу с Латвией?  

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

