На совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений Лукашенко сообщил, что тенденция возобновления двустороннего диалога между Беларусью и США приобрела "некоторый положительный импульс".

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки), - сказал белорусский президент. - Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались".

Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками президента США: Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях. Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах". Вместе с тем Беларусь, по словам Лукашенко, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное, как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании "Белавиа".

Белорусский президент рассчитывает на отмену западных санкций, которые вредят его стране. "В отношении Беларуси со стороны США и их союзников, особенно Европейского союза, продолжают действовать санкции, - напомнил Лукашенко. - Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем".

Лукашенко также похвалил Трампа за достижение мира на Ближнем Востоке и выразил готовность принять участие в урегулировании кризиса в Украине, несмотря на то, что в 2022 году помог России осуществить нападение на эту страну, предоставив свою территорию в качестве площадки для вторжения: "Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать".

"Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир, - повторил президент Белоруссии. - Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство".

После прихода к власти Дональда Трампа администрация президента США активизировала контакты с Лукашенко, в результате чего из белорусских тюрем были освобождены десятки политзаключенных, которых впоследствии выдворили из страны.