Лукашенко хочет заключить с Трампом «большую сделку» (1)

Редакция PRESS 14 октября, 2025 17:43

Мир 1 комментариев

Белорусский президент предложил США заключить "большую сделку" и отметил "положительные тенденции" возобновления диалога между двумя странами. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов заключить "большую сделку" с США, но отметил, что при этом обязательно должны быть учтены интересы его страны.

На совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений Лукашенко сообщил, что тенденция возобновления двустороннего диалога между Беларусью и США приобрела "некоторый положительный импульс".

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки), - сказал белорусский президент. - Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались".

Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками президента США: Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях. Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах". Вместе с тем Беларусь, по словам Лукашенко, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное, как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании "Белавиа".

Белорусский президент рассчитывает на отмену западных санкций, которые вредят его стране. "В отношении Беларуси со стороны США и их союзников, особенно Европейского союза, продолжают действовать санкции, - напомнил Лукашенко. - Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем".

Лукашенко также похвалил Трампа за достижение мира на Ближнем Востоке и выразил готовность принять участие в урегулировании кризиса в Украине, несмотря на то, что в 2022 году помог России осуществить нападение на эту страну, предоставив свою территорию в качестве площадки для вторжения: "Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать".

"Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир, - повторил президент Белоруссии. - Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство".

После прихода к власти Дональда Трампа администрация президента США активизировала контакты с Лукашенко, в результате чего из белорусских тюрем были освобождены десятки политзаключенных, которых впоследствии выдворили из страны.

 

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

