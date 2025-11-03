«Лучший костюм на Хэллоуин»: школьники нарядились, обыграв тему Стамбульской конвенции

"Первое место на конкурсе костюмов для Хэллоуина - этим молодым людям из Рижской государственной 1-й гимназии", - написал Клейнбергс в "Фейсбуке".

На фото справа видна девушка в маске с лицом самого Клейнбергса, а слева - парень в маске с лицом Айнарса Шлесерса.

Неизвестно, какой реакции ожидал мэр на свой пост, но в комментариях далеко не все восторгаются поступком старшеклассников. Кто-то хвалит их, но немало и тех, кто считает это убожеством. Вот некоторые комментарии:

- Использование подростков в политических шествиях, когда пользуются их незащищённостью от манипуляций, недопустимо. Такой поступок свидетельствует о самовольном отношении правительства и о том, что благополучие молодёжи для его деятельности - не приоритет. Когда молодёжи реально нужна помощь, правительство стоит в стороне или против неё.

- То, что дети отмечают/празднуют Хэллоуин, это уже насилие против них. Жаль, что этим детям ни один разумный взрослый не объяснил, что так делать нельзя. И не объяснил, почему Стамбульская конвенция - опасный документ, а не поддерживающий и помогающий. Ответственность, прежде всего, нужно требовать от директора школы и, конечно, от родителей, которые губят этих детей. Причём осознанно.

- Интересно, а эти дети сами понимают, что на самом деле происходит?

- Игра незрелыми умами - подлость высшего класса.

- Я думаю и надеюсь, что на следующий год вырастет именно число молодых людей, достигших 18+, и их ещё больше пойдёт на выборы, более ответственно. Будет интересно и будет хорошо.

- Мне более адекватным кажется Айнарс, а не потёртый Виестурс, похожий на алкоголика.

- Растёт будущее поколение неопределённого гендера.

- Зазомбированные учащиеся 1-й гимназии. Виестурс Клейнбергс, не льсти себе - придёт пора, когда у тебя не будет времени употреблять спиртное - нужно будет думать, если есть чем!

- Жаль детей... такие молодые, а уже больные.

- Клейнбергс, дураку не надо даже рыть яму, он сам это сделает и в эту яму с дерьмом упадёт, уже совсем скоро.

- Радостно видеть, как молодёжь участвует в высказывании мнения о решениях, влияющих на их будущее.