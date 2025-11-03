Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 9. Ноября
«Лучший костюм на Хэллоуин»: школьники нарядились, обыграв тему Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 07:44

Новости Латвии 0 комментариев

Учащиеся Рижской государственной 1-й гимназии оказались в центре внимания. Фото, опубликованное ими в соцсетях, которым они выражают свою позицию в вопросе Стамбульской конвенции, заметил и перепостил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

"Первое место на конкурсе костюмов для Хэллоуина - этим молодым людям из Рижской государственной 1-й гимназии", - написал Клейнбергс в "Фейсбуке".

На фото справа видна девушка в маске с лицом самого Клейнбергса, а слева - парень в маске с лицом Айнарса Шлесерса.

Неизвестно, какой реакции ожидал мэр на свой пост, но в комментариях далеко не все восторгаются поступком старшеклассников. Кто-то хвалит их, но немало и тех, кто считает это убожеством. Вот некоторые комментарии:

- Использование подростков в политических шествиях, когда пользуются их незащищённостью от манипуляций, недопустимо. Такой поступок свидетельствует о самовольном отношении правительства и о том, что благополучие молодёжи для его деятельности - не приоритет. Когда молодёжи реально нужна помощь, правительство стоит в стороне или против неё.

- То, что дети отмечают/празднуют Хэллоуин, это уже насилие против них. Жаль, что этим детям ни один разумный взрослый не объяснил, что так делать нельзя. И не объяснил, почему Стамбульская конвенция - опасный документ, а не поддерживающий и помогающий. Ответственность, прежде всего, нужно требовать от директора школы и, конечно, от родителей, которые губят этих детей. Причём осознанно.

- Интересно, а эти дети сами понимают, что на самом деле происходит?

- Игра незрелыми умами - подлость высшего класса.

- Я думаю и надеюсь, что на следующий год вырастет именно число молодых людей, достигших 18+, и их ещё больше пойдёт на выборы, более ответственно. Будет интересно и будет хорошо.

- Мне более адекватным кажется Айнарс, а не потёртый Виестурс, похожий на алкоголика.

- Растёт будущее поколение неопределённого гендера.

- Зазомбированные учащиеся 1-й гимназии. Виестурс Клейнбергс, не льсти себе - придёт пора, когда у тебя не будет времени употреблять спиртное - нужно будет думать, если есть чем!

- Жаль детей... такие молодые, а уже больные.

- Клейнбергс, дураку не надо даже рыть яму, он сам это сделает и в эту яму с дерьмом упадёт, уже совсем скоро.

- Радостно видеть, как молодёжь участвует в высказывании мнения о решениях, влияющих на их будущее.

 

Обновлено: 11:45 09.11.2025
О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

