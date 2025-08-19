Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Лучшее средство против испанского слизня чешский Pilsner: эстонские специалисты советуют (1)

Редакция PRESS 19 августа, 2025 10:41

Для настроения 1 комментариев

От испанского слизня нет ни чудодейственного средства, ни универсальных рекомендаций по борьбе, но снизить численность этого вида помогает последовательное сочетание нескольких методов. Например, использование электрической изгороди, средств от слизней, ловушек с пивом, а также помощь природных врагов, например птиц, пишет rus.err.ee. 

"Испанский слизень, в отличие от местных видов, очень активен и подвижен. Считается, что это одна из причин его высокой инвазивности. Они быстро распространяются по новым территориям, поэтому контролировать их сложно", – сказала специалист по защите растений Эстонского университета естественных наук Эха Круус. Поэтому для борьбы с этим чужеродным видом крайне важно, чтобы владельцы соседних участков действовали сообща.

По словам Круус, не существует универсальных рекомендаций по борьбе с испанским слизнем. Скорее можно говорить о небольших успехах. "Необходимо использовать комбинированные методы", – признала она.

Пиво, яды и утки

Круус рекомендует людям, столкнувшимся с испанским слизнем, сначала составить реалистичный план борьбы. Полностью уничтожить чужеродный вид – утопичная идея, скорее придется довольствоваться тем, что на участке останутся отдельные зоны без слизней. "Я бы начинала с малого и постепенно переходила к более крупному. Так накапливается опыт для борьбы в большем масштабе", – отметила она.

При планировании нужно оценить, сколько времени и денег можно выделить, и стоит ли объединить усилия с соседями. Многое также зависит от того, какие условия на участке. На более заросшей местности есть больше укрытий естественным врагам слизней (ежам, гадюкам), но с другой стороны – там сложнее искать слизней.

Если поблизости есть территории, откуда слизни будут постоянно заползать, можно установить барьер, например электрическую изгородь. "В строительных магазинах продается, ограждение SnailStop длиной до 30 метров. Если сосед игнорирует проблему и позволяет им размножаться, ничего более действенного я предложить не могу", – сказала она.

В этом году много говорили о том, чтобы люди вместе выходили собирать слизней. Однако эффективность такого способа невысока: люди выходят в хорошую погоду, а слизни активны ночью или в дождь. До 60–70% времени они проводят в укрытиях, поэтому собирать их нужно многократно и сочетать с массовыми ловушками.

Круус советует использовать разные приманки – яды или ловушки. При установке пивных ловушек важно помнить, что пиво пиву рознь. В этом году она провела эксперимент с тремя видами пилснера и выяснила, что лучшим оказался чешский Pilsner, причем довольно дешевый. Зарубежные источники рекомендуют сотрудничать с местными барами и использовать пиво, капающее в поддоны под кранами. В ловушках можно применять и скисшее молоко или другие жидкости.

Для "серьезной войны" можно посадить растения-приманки, например салат, и регулярно, хоть каждое утро, собирать на них слизней. В сухую погоду слизням можно предложить искусственные укрытия, например специальные коврики от слизней или просто доски между грядками, где они будут скапливаться и их легко собрать.

Лучше всего, по мнению Круус, подключить к борьбе естественных врагов слизней – птиц, ежей, жаб, змей. Дрозды и скворцы активно клюют их на газоне. "Правда, мы не знаем, насколько больших слизней они едят. Крупных слизней точно едят дикие и домашние утки, кряквы", – перечислила она.

Чем больше методов использовать, тем эффективнее будет борьба. Правда, дождливым летом все эти методы работают хуже.

Залог успеха – последовательность, даже в засуху

В каком-то смысле лучшее время для борьбы с испанскими слизнями упущено. "Позитивно то, что испанский слизень дает только одно поколение в год, и для серьезного роста численности нужно несколько лет", – сказала Круус. То, что сейчас слизней так много, вызвано дождливой погодой.

Первые ловушки, по ее словам, надо расставлять весной, когда теплеет. Неизвестно, зимуют ли испанские слизни в Эстонии в виде яиц или молодых особей, но скорее всего – в виде яиц. Если же молодыми, то они могут переждать зиму в укрытии.

В засушливый год нельзя прекращать борьбу. Наоборот, засуха – это союзник. В сухую погоду у слизней меньше ресурсов и возможностей для передвижения, а значит, и размножение замедляется.

Главное – хорошо знать свой участок и понимать, что универсальных советов нет: у соседей могут быть совершенно разные условия. "Война есть война, и сейчас у нас есть враг, который не летает, но все равно где-то рядом. Если мы будем достаточно умны и настойчивы, то хотя бы снизить его численность вполне возможно", – считает Круус.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 13 реакций
Комментарии (1) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:35 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать