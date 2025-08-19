"Испанский слизень, в отличие от местных видов, очень активен и подвижен. Считается, что это одна из причин его высокой инвазивности. Они быстро распространяются по новым территориям, поэтому контролировать их сложно", – сказала специалист по защите растений Эстонского университета естественных наук Эха Круус. Поэтому для борьбы с этим чужеродным видом крайне важно, чтобы владельцы соседних участков действовали сообща.

По словам Круус, не существует универсальных рекомендаций по борьбе с испанским слизнем. Скорее можно говорить о небольших успехах. "Необходимо использовать комбинированные методы", – признала она.

Пиво, яды и утки

Круус рекомендует людям, столкнувшимся с испанским слизнем, сначала составить реалистичный план борьбы. Полностью уничтожить чужеродный вид – утопичная идея, скорее придется довольствоваться тем, что на участке останутся отдельные зоны без слизней. "Я бы начинала с малого и постепенно переходила к более крупному. Так накапливается опыт для борьбы в большем масштабе", – отметила она.

При планировании нужно оценить, сколько времени и денег можно выделить, и стоит ли объединить усилия с соседями. Многое также зависит от того, какие условия на участке. На более заросшей местности есть больше укрытий естественным врагам слизней (ежам, гадюкам), но с другой стороны – там сложнее искать слизней.

Если поблизости есть территории, откуда слизни будут постоянно заползать, можно установить барьер, например электрическую изгородь. "В строительных магазинах продается, ограждение SnailStop длиной до 30 метров. Если сосед игнорирует проблему и позволяет им размножаться, ничего более действенного я предложить не могу", – сказала она.

В этом году много говорили о том, чтобы люди вместе выходили собирать слизней. Однако эффективность такого способа невысока: люди выходят в хорошую погоду, а слизни активны ночью или в дождь. До 60–70% времени они проводят в укрытиях, поэтому собирать их нужно многократно и сочетать с массовыми ловушками.

Круус советует использовать разные приманки – яды или ловушки. При установке пивных ловушек важно помнить, что пиво пиву рознь. В этом году она провела эксперимент с тремя видами пилснера и выяснила, что лучшим оказался чешский Pilsner, причем довольно дешевый. Зарубежные источники рекомендуют сотрудничать с местными барами и использовать пиво, капающее в поддоны под кранами. В ловушках можно применять и скисшее молоко или другие жидкости.

Для "серьезной войны" можно посадить растения-приманки, например салат, и регулярно, хоть каждое утро, собирать на них слизней. В сухую погоду слизням можно предложить искусственные укрытия, например специальные коврики от слизней или просто доски между грядками, где они будут скапливаться и их легко собрать.

Лучше всего, по мнению Круус, подключить к борьбе естественных врагов слизней – птиц, ежей, жаб, змей. Дрозды и скворцы активно клюют их на газоне. "Правда, мы не знаем, насколько больших слизней они едят. Крупных слизней точно едят дикие и домашние утки, кряквы", – перечислила она.

Чем больше методов использовать, тем эффективнее будет борьба. Правда, дождливым летом все эти методы работают хуже.

Залог успеха – последовательность, даже в засуху

В каком-то смысле лучшее время для борьбы с испанскими слизнями упущено. "Позитивно то, что испанский слизень дает только одно поколение в год, и для серьезного роста численности нужно несколько лет", – сказала Круус. То, что сейчас слизней так много, вызвано дождливой погодой.

Первые ловушки, по ее словам, надо расставлять весной, когда теплеет. Неизвестно, зимуют ли испанские слизни в Эстонии в виде яиц или молодых особей, но скорее всего – в виде яиц. Если же молодыми, то они могут переждать зиму в укрытии.

В засушливый год нельзя прекращать борьбу. Наоборот, засуха – это союзник. В сухую погоду у слизней меньше ресурсов и возможностей для передвижения, а значит, и размножение замедляется.

Главное – хорошо знать свой участок и понимать, что универсальных советов нет: у соседей могут быть совершенно разные условия. "Война есть война, и сейчас у нас есть враг, который не летает, но все равно где-то рядом. Если мы будем достаточно умны и настойчивы, то хотя бы снизить его численность вполне возможно", – считает Круус.