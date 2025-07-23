Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 23. Июля Завтра: Magda, Magdalena, Magone, Merija
Доступность

Ливни и грозы накроют Латвию до субботы — будь готов!

© LETA 23 июля, 2025 09:28

Новости Латвии 0 комментариев

Синоптики прогнозируют, что не только в среду, но и в последующие три дня по всей Латвии будет часто идти дождь и наблюдаться грозы.

До субботы небо будет частично закрыто облаками, ветер преимущественно слабый, из-за чего ночью и утром повсеместно возможен туман. Дождь ожидается местами, а после обеда осадки пройдут на большей части страны, порой сильные. Отдельные грозовые облака могут принести град, сильные порывы ветра и кратковременные наводнения. Однако общее количество осадков в ближайшие дни будет меньше, чем в среду.

Температура воздуха ночью опустится до +13…+19 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +26.

По текущим прогнозам, в воскресенье осадков будет меньше, преимущественно они ожидаются на востоке страны, при этом температура существенно не изменится.

На следующей неделе резких перемен погоды не предвидится, жара спадет, временами возможны дожди.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:15 23.07.2025
Сепсис, некроз тканей, ампутация — в Балтийском море поселилась опасная бактерия. Медики бьют тревогу
Bitnews.lv 5 минут назад
Современное искусство выкинули на свалку
Bitnews.lv 26 минут назад
Ливни снова затапливают Латвию
Bitnews.lv 51 минуту назад
На дамбе для выхода к Западному молу Рижского порта проложена дорожка для пеших и велосипедных прогулок
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: каждый пятый полицейский готов уволиться
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: ЕС кормит наших детей
Sfera.lv 3 часа назад
Испания: Барселона ограничит круизный туризм
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: российские пенсионеры получили пособия. Немного и не все…
Sfera.lv 4 часа назад

«Этот рабский дух — топтать своих, чтобы угодить начальству в Европе»: Стендзениекс о ситуации в Латвии

Латышские СМИ 16:12

Латышские СМИ 0 комментариев

«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который  прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».

«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который  прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».

Читать
Загрузка

Владельцев сухих туалетов начинают штрафовать: кого и на сколько?

Важно 16:07

Важно 0 комментариев

Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?

Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?

Читать

Трагедия в Саласпилсе: один человек погиб, двое пострадали, включая пожарного (ВИДЕО)

ЧП и криминал 15:54

ЧП и криминал 0 комментариев

Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.

Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.

Читать

Свежевыжатый и восстановленный: что нам продают под видом сока?

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.

Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.

Читать

В центре пересаживали один дуб, а тут? Чекушин о планах вырубить 264 дерева в рижском микрорайоне

Мнения 15:43

Мнения 0 комментариев

Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

Читать

Суд оправдал гражданина РФ по делу об осквернении мемориала легионеров: подробности

Важно 15:35

Важно 0 комментариев

Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона", сообщили в суде.

Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона", сообщили в суде.

Читать

Ближе к ночи Латвию накроют дожди, похолодает: обновлённый прогноз

Новости Латвии 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.

Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.

Читать