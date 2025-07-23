Ливни и грозы накроют Латвию до субботы — будь готов!

До субботы небо будет частично закрыто облаками, ветер преимущественно слабый, из-за чего ночью и утром повсеместно возможен туман. Дождь ожидается местами, а после обеда осадки пройдут на большей части страны, порой сильные. Отдельные грозовые облака могут принести град, сильные порывы ветра и кратковременные наводнения. Однако общее количество осадков в ближайшие дни будет меньше, чем в среду.

Температура воздуха ночью опустится до +13…+19 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +26.

По текущим прогнозам, в воскресенье осадков будет меньше, преимущественно они ожидаются на востоке страны, при этом температура существенно не изменится.

На следующей неделе резких перемен погоды не предвидится, жара спадет, временами возможны дожди.