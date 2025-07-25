Ливневые дожди, грозы и даже наводнения: прямо сегодня

Облака будут двигаться с востока на северо-запад, сконцентрируются над Курземе, где пойдет дождь. Из-за медленного движения облаков в отдельных местах возможно большое количество осадков и кратковременные наводнения, существует и риск локального града. На большей части территории страны осадков будет мало или не будет совсем.

Ветер в основном прогнозируется слабый, лишь местами резкие порывы возможны во время сильного дождя. Максимальная температура воздуха ожидается от +22 градусов в некоторых районах на побережье до +28 на севере Видземе.

В Риге начиная с середины дня возможны дожди и грозы, ветер - преимущественно слабый северный, температура воздуха будет колебаться у отметки +25 градусов.