Литва предлагает объединиться: варианты строительства новой электростанции для стран Балтии

Он сказал это после того, как в январе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва предложит Латвии и Эстонии построить новую электростанцию, чтобы обеспечить гибкое производство электроэнергии и энергетическую безопасность.

«Это варианты, наверное, стоит рассмотреть, но давайте не будем забывать, что существует также опция развития малых ядерных реакторов, которая, может быть, не такая быстрая, как эффективная газовая генерация, потому что эту технологию еще нужно как следует проанализировать, а затем принимать решения», - сказал во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas главный советник президента по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Рамунас Дилба.

«Следует взвесить различные опции, сделать расчеты, нужно смотреть, как это отразится на ценах, на потребителях, и действительно ли нам нужна дополнительная генерация», - добавил он.

Вайчюнас утверждает, что совместная электростанция стран Балтии могла бы появиться к 2030 году. Министр не стал уточнять местоположение и технологию проекта.

Программа нового правительства предусматривает обсуждение с другими странами Балтии возможного совместного аукциона по продаже мощностей для инвесторов в современные и маневренные электростанции, которые могли бы производить электроэнергию при длительном отсутствии ветра или солнца.