Литва и Польша обсуждают совместные учения в Сувалкском коридоре

«Бывший президент Польши Анджей Дуда уделял этому вопросу (Сувалкскому коридору – BNS) первостепенное внимание. Мы участвовали в нескольких учениях, посвящённых теме Сувалкского коридора», – сказал Науседа.

«Поэтому, уважаемый президент, мне бы очень хотелось познакомить вас с этим проектом и в самом ближайшем будущем, возможно, следующей весной, реализовать еще один проект учений конкретно в Сувалкском коридоре», — сказал он.

В апреле прошлого года Науседа вместе с Дудой наблюдал за совместными с другими союзниками международными военными учениями Brave Griffin 24/II ("Отважный Гриффон ") в районе Сувалкского коридора.

Еще одни учения, которые привлекли внимание обоих президентов, прошли в мае в Польше, в районе Сувалкского коридора.

Тогда оба президента заявили, что важно продемонстрировать потенциальным противникам в этом регионе свои возможности, а также научиться защищаться от гибридных угроз.

По словам Науседы, стратегическое значение Сувалкского коридора неоспоримо, поэтому оно находит свое отражение, в том числе, в реализации региональных оборонных планов НАТО.

«Однако очень важно, чтобы был очень четкий акцент на двустороннем внимании к этой проблеме», — заверил глава государства.

Сувалкский коридор — название участка границы между Литвой и Польшей шириной около 100 километров, который граничит с Калининградской областью на западе и с Беларусью на востоке.