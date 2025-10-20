Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва и Польша обсуждают совместные учения в Сувалкском коридоре

© LETA 20 октября, 2025 15:34

Мир 0 комментариев

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил своему польскому коллеге Каролису Навроцкому, что уже весной хотел бы увидеть реализовать и вместе наблюдать за совместными военными учениями в Сувалкском коридоре.

«Бывший президент Польши Анджей Дуда уделял этому вопросу (Сувалкскому коридору – BNS) первостепенное внимание. Мы участвовали в нескольких учениях, посвящённых теме Сувалкского коридора», – сказал Науседа.

«Поэтому, уважаемый президент, мне бы очень хотелось познакомить вас с этим проектом и в самом ближайшем будущем, возможно, следующей весной, реализовать еще один проект учений конкретно в Сувалкском коридоре», — сказал он.

В апреле прошлого года Науседа вместе с Дудой наблюдал за совместными с другими союзниками международными военными учениями Brave Griffin 24/II ("Отважный Гриффон ") в районе Сувалкского коридора.

Еще одни учения, которые привлекли внимание обоих президентов, прошли в мае в Польше, в районе Сувалкского коридора.

Тогда оба президента заявили, что важно продемонстрировать потенциальным противникам в этом регионе свои возможности, а также научиться защищаться от гибридных угроз.

По словам  Науседы, стратегическое значение Сувалкского коридора неоспоримо, поэтому оно находит свое отражение, в том числе, в реализации региональных оборонных планов НАТО.

«Однако очень важно, чтобы был очень четкий акцент на двустороннем внимании к этой проблеме», — заверил глава государства.

Сувалкский коридор — название участка границы между Литвой и Польшей шириной около 100 километров, который граничит с Калининградской областью на западе и с Беларусью на востоке.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

