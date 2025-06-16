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Лишний вес латвийцев съедает 4% ВВП. А могло бы пойти на оборону

© Lsm.lv 16 июня, 2025 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

59% жителей Латвии имеют избыточный вес или страдают ожирением — это выше среднего уровня по ЕС. Проблема затрагивает не только здоровье населения, но и экономику страны. По оценкам специалистов, из-за  заболеваний, связанных с избыточным весом, Латвия может ежегодно терять до 4% ВВП.

Министерство здравоохранения предупреждает: без активных мер ситуация будет ухудшаться. Особенно тревожит рост ожирения среди детей — лишний вес уже есть у каждого пятого ребёнка 7–9 лет.

Диетолог Лайла Мейя, глава центра питания Восточной больницы, подчёркивает системный характер проблемы: «Нет ни одного органа, на который не влияет лишний вес. Печень, сердце, нервная система, кости — всё испытывает перегрузку. Мыслительные функции замедляются, появляется депрессия, повышается риск диабета второго типа. Но эти риски можно снизить, изменив образ жизни».

Причины избыточного веса давно известны. Основная — питание: обилие переработанных продуктов, избыток сахара, жирных и солёных блюд. «Белый хлеб — это по сути сахар. Газировка без сахара тоже не помогает. Подсластители вредят микробиоте кишечника и провоцируют голод», — объясняет Мейя. Она советует отказаться от фастфуда и переработанного мяса: такая еда даёт много калорий и не насыщает.

Физическая активность — вторая ключевая составляющая. «Чем больше мышц, тем лучше обмен веществ. Силовые упражнения — основа здоровья», — говорит Гинтс Кузнецов, глава Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса. Он советует тренировать крупные группы мышц — ноги и спину — и подчёркивает: привычка формируется уже через два месяца регулярных занятий.

Но одна из главных системных проблем — отсутствие государственной поддержки. Консультации специалистов по питанию не оплачиваются.
«Мы планируем внедрить их с 2026 года», — подтвердила Инга Бирзниеце из Минздрава.

Сейчас министерство разработало план, основанный на принципе «светофора»: профилактика для всех уровней — от формирования привычек у здоровых людей до диагностики и лечения при ожирении. Стоимость программы — около 9 миллионов евро. Часть средств планируется получить из еврофондов, но финансирование программы зависит от годового бюджета.

Пока же ситуация меняется медленно. И как ни стараются отдельные энтузиасты, без поддержки государства остановить рост ожирения вряд ли удастся.
 

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