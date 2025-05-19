«Лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе»: Браже о санкциях, если Россия не согласится на перемирие

В понедельник президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Браже подчеркнула, что пока нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, но любые усилия по достижению мира приветствуются. Эти усилия не должны влиять на шансы Украины на достижение прочного мира, а также не должны оказывать негативного влияния на европейскую безопасность.

Попшой отметил, что Молдова верит в концепцию "мир через силу". Молдавский вице-премьер подчеркнул, что хотя мир нужен всем, сила - единственный язык, который понимает Путин. Он отметил, что президент США - сильный лидер, способный продемонстрировать эту силу.

"Украина показала, что готова к миру. Кремль тоже должен это доказать, но пока доказательства слабые. Мы видим обратное - каждый день в Украине убивают людей, разрушают объекты наследия ЮНЕСКО, уничтожают инфраструктуру. У нас есть надежда, что США найдут способ продемонстрировать силу", - сказал журналистам министр иностранных дел Молдовы.

На совместной пресс-конференции Браже подчеркнула, что Латвия поддерживает интеграцию Республики Молдова в Европейский союз (ЕС), оказывая практическую помощь. Она подчеркнула, что Молдова является важным партнером для Латвии, так как две страны разделяют не только понимание истории и будущего, национального суверенитета и мировой системы, основанной на международном праве, но и влияние российской угрозы на обе страны.

Попшой поблагодарил Латвию за поддержку Молдовы на пути к членству в ЕС и высоко оценил двусторонние отношения между Латвией и Молдовой. Он отметил, что и Молдова, и Латвия твердо стоят за Украину, пообещав поддерживать своих украинских друзей в их противостоянии ужасам российской агрессии.

"Мы хотим продолжать учиться у вас и работать вместе, чтобы укрепить устойчивость Молдовы перед лицом российской дезинформации и гибридных атак. [...] Мы благодарны за вашу практическую и политическую поддержку. Мы точно знаем, что с такими надежными друзьями, как Латвия, Молдова тоже будет двигаться вперед, и скоро мы сможем отпраздновать вступление нашей страны в блок", - сказал министр иностранных дел Молдовы.