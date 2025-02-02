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Лиепниекс: не сомневаюсь, что Силиню, как и нас всех, бесит Бришкенс, но ей нельзя просто беситься

TV24 2 февраля, 2025 11:29

Латышские СМИ 0 комментариев

TV24

В эфире TV24, в программе Preses klubs, политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс заявил, что премьер Эвика Силиня должна была давно уже уволить министра сообщения Каспарса Бришкенса.

"Я ни на миг не сомневаюсь, что Силиню, как и нас всех, бесит Бришкенс, в этом нет никаких сомнений, но, увы, она не может просто беситься - он ее подчиненный", - сказал Лиепниекс.

Обозреватель убежден: "Его надо уволить, и это, по-моему, надо было сделать уже давно, что всем бы пошло на пользу, в том числе и самой Силине. Он тянет вниз и ее саму, и все правительство.

Она не может его уволить, так как "Прогрессивные" заступились за своего министра, что он все же - хороший министр, ему надо продолжить работу - ни за что не позволят его сменить. Не соглашаются на то, что было в случае с министром культуры. Сами плели интриги, сменили министра культуры - никто не понял, почему. А вот за Бришкенса "Прогрессивные" стоят твердо. У Силини нет вариантов, я не завидую, но и не понимаю тоже".

Министра сообщения Каспарса Бришкенса часто склоняют, в особенности в связи с проектом Rail Baltica. На заседаниях правительства между премьером и главой Минсообщения бывали весьма резкие обмены мнениями.

В одном из таких случаев Силиня высказала следующее в его адрес: "Мы топчемся на месте именно потому, что ты постоянно настаиваешь, что Ригу нужно строить на первом этапе. Денег на это нет! Ты сам не принес решение! Это утопия - говорить сейчас о том что Рига когда-то будет [строиться на финансирование] от публично-частного партнерства, если оно нам, возможно, понадобится, чтобы мы даже основную трассу соединили с какой-то первой функциональной точкой, чтобы соединить Ригу с поездами Vivi!  Давайте будем открытыми и честными!”

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