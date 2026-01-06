Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лидеры семи стран Европы: Гренландия принадлежит ее народу

© Deutsche Welle 6 января, 2026 18:31

Канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После того как президент США Дональд Трамп вновь пригрозил захватить датскую территорию, лидеры семи стран Европы в совместном заявлении выразили Гренландии поддержку.

После очередных угроз президента США Дональда Трампа захватить  Гренландию лидеры семи ведущих европейских государств выразили этой датской территории свою поддержку. "Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), а также премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Испании Педро Санчес, Великобритании Кир Стармер и Дании Метте Фредериксен. Документ обнародовало во вторник, 6 января, в соцсети X датское министерство статистики.

Европейские лидеры подчеркнули, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместно союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты. "НАТО ясно дала понять, что Арктический регион является приоритетным, и европейские союзники активизируют свои усилия, - говорится в заявлении. - Мы и многие другие союзники увеличили свое присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен приветствовал заявление европейских лидеров о солидарности и вновь призвал Вашингтон к "уважительному диалогу". "Диалог должен проходить с уважением к тому факту, что статус Гренландии основан на международном праве и принципе территориальной целостности", - написал Нильсен в соцсети Facebook.

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)
«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка
Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

