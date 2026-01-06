Лидеры семи стран Европы: Гренландия принадлежит ее народу

После очередных угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию лидеры семи ведущих европейских государств выразили этой датской территории свою поддержку. "Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), а также премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Испании Педро Санчес, Великобритании Кир Стармер и Дании Метте Фредериксен. Документ обнародовало во вторник, 6 января, в соцсети X датское министерство статистики.

Европейские лидеры подчеркнули, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместно союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты. "НАТО ясно дала понять, что Арктический регион является приоритетным, и европейские союзники активизируют свои усилия, - говорится в заявлении. - Мы и многие другие союзники увеличили свое присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен приветствовал заявление европейских лидеров о солидарности и вновь призвал Вашингтон к "уважительному диалогу". "Диалог должен проходить с уважением к тому факту, что статус Гренландии основан на международном праве и принципе территориальной целостности", - написал Нильсен в соцсети Facebook.