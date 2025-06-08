Политик сказал, что пригласит на переговоры все государственно ориентированные партии и призовет их действовать открыто, без интриг и закулисных разговоров. Коалиция подобного состава пять лет назад сформировалась под руководством Мартиньша Стакиса, но из-за взаимных разногласий она распалась.

Клейнбергс выразил благодарность избирателям, которые были достаточно мобильными и показали, что рижане способны проголосовать за те силы, что ведут Ригу в западном направлении.

В коалицию, возглавляемую "Прогрессивными", могут войти Нацобъединение, "Новое единство" и Объединенный список. Судя по предварительным данным с большинства избирательных участков, эти партии могут получить 35 депутатских мест из 60.