Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 31. Августа Завтра: Aigars, Vilma
Доступность

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость»

© BBC 31 августа, 2025 14:32

Мир 0 комментариев

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

Это означает курс на дальнейшую эскалацию конституционного кризиса, который угрожает распадом страны и новым этническим конфликтом.

Милорад Додик много лет противопоставляет себя центральной власти Боснии и Герцеговины (БиГ). Но в августе 2025 года это противостояние перешло в острую фазу: Конституционный суд в Сараево запретил Додику занимать официальные должности сроком на шесть лет, после чего Центральная избирательная комиссия сняла его с поста президента Республики Сербской и назначила дату новых выборов.

Тот отверг это решение и продолжает исполнять полномочия; ожидается, что большинство боснийских сербов бойкотируют новые выборы. Додик встретился с журналистами Би-Би-Си в офисе президента в Баня-Луке.

«Босния и Герцеговина не имеет смысла. После всех международных операций, давления, уловок и обмана это неполноценная страна. Она не заслуживает права на жизнь, и логично, что сербский народ [Боснии] требует своего права на статус независимой страны», — заявил политик.

Он также сказал, что хочет заручиться поддержкой российского лидера в планах отделения от БиГ: «Мы обсуждали это раньше, но [Путин] всегда поддерживал Дейтонское соглашение и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Об этом шла речь и в последний раз, когда мы говорили. Но с тех пор многое изменилось. Я попробую убедить его поддержать нашу позицию [о независимости РС]. Я не знаю, получится ли у меня, но я точно буду говорить об этом».

Встреча с Путиным ожидается в октябре — и 25 октября пройдет организованный Додиком реферундум, ставящий под вопрос полномочия центральных властей БиГ.

Жителям РС предстоит ответить, принимают ли они решения Конституционного суда и Высокого представителя — высшего гражданского наблюдателя за исполнением мирного процесса, которым по традиции является представитель одной из стран Евросоюза. Додик называет Высокого представителя «неизбранным иностранцем», чьи действия нелигитимны.

С точки зрения федеральной власти БиГ в Сараево риторика Додика равна сепаратизму, а референдум является неконституционным.

Мало кто сомневается, что на референдуме боснийские сербы поддержат своего лидера — и что Сараево отвергнет этот результат.

Что будет дальше? Додик предполагает еще одно голосование. «Вероятно, мы в какой-то момент спросим народ, хочет ли он жить в Боснии и Герцеговине, где его воля не уважается».

Он настаивает, что имеет право добиваться независимости, потому что современная Босния была создана в результате навязанного сербам договора с другой частью страны, Федерацией босняков и хорватов: «Теперь одна из сторон договора, Республика Сербская, хочет из него выйти».

Власти БиГ и международное сообщество в ответ подчеркивают, что Республика Сербская пользуется самой высокой автономией со своим флагом, полицией и правительством.

Кроме того, в составе БиГ она получила сотни миллионов евро финансовой помощи и инвестиций от стран Евросоюза, а также безвизовый режим и статус страны-кандидата в ЕС.

Война в Боснии в 1992-1995 годах была самым кровавым из всех конфликтов после распада Югославии и самым масштабным вооруженным конфликтом в Европе после Второй мировой войны. Она разделила вчерашних соседей, говоривших на одном языке, на три группы по этнорелигиозному признаку — на босняков (мусульман), православных сербов и хорватов, исповедующих католичество. Погибло больше 100 тыс человек — около 2,3% довоенного населения страны. Больше двух миллионов стали вынужденными переселенцами и беженцами.

Война закончилась в 1995 году Дейтонским мирным соглашением, которого добились США при поддержке Европейского союза и России. В результате возникла Босния и Герцеговина (БиГ), страна из двух частей: Республики Сербской (РС), которая получила 49% территории, и Федерации босняков и хорватов. Столица страны, Сараево, оказалась на территории Федерации, а центром РС стала Баня-Лука.

Додик в войне не участвовал. В 1998 году он стал премьер-министром РС при поддержке госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая видела в нем альтернативу националистам.

После двух премьерских сроков он был избран президентом РС, затем членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов, после чего вернулся в кресло президента РС.

Сегодня 66-летний Додик остается самым популярным политиком среди боснийских сербов. Но его отношения с Западом изменились. Участие Евросоюза в политике БиГ он называет «оккупацией», с 2017 года он находится под американскими санкциями и так часто встречается с российским лидером, что его называют «человеком Путина на Балканах». Он это определение отвергает: «Раньше меня называли ставленником Америки или кого-то еще. Но я ставленник сербского народа [Боснии], моего народа».

Кроме Путина, большие надежды он возлагает и на президента США Дональда Трампа, которого он называет «колоссальной исторической фигурой» и говорит, что очень рад его возвращению во власть. После избрания Трампа на второй срок Додик даже фотографировался в красной кепке Make America Great Again.

Но эта симпатия пока что остается безответной. В марте госсекретарь США Марко Рубио обвинил Додика в подрыве государственных институтов Боснии и Герцеговины и создании угроз ее безопасности и призвал партнеров Америки противостоять его действиям. Администрация Трампа сохраняет в силе введенные его предшественниками санкции против Додика.

(Фото - Wikimedia.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:35 31.08.2025
Латвия: дотянули до сентября — теперь будут помогать…
Sfera.lv 3 часа назад
Где в Европе больше всего недовольны своими финансами?
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге спорят о запрете печного отопления
Bitnews.lv 3 часа назад
Серый день с дождями и прояснениями
Bitnews.lv 4 часа назад
Зивтиньш: волна займов набирает высоту и ведёт к рискам
Bitnews.lv 18 часов назад
Латвия: какие каникулы нам нужны
Sfera.lv 1 день назад
Треть родителей Латвии копит на образование детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: сколько нас идёт в школу
Sfera.lv 2 дня назад

Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Читать
Загрузка

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Читать

«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Читать

Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

Мир 14:22

Мир 0 комментариев

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Читать

Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

Читать

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

Важно 13:42

Важно 0 комментариев

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

Читать