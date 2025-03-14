И добавляет: пожалуйста, пожертвуйте на кампанию #AtrusLatvia, чтобы она продолжалась!

Под этим постом собрались выражения благодарности от жителей. Так, Илзе Вайновска пишет:

Спасибо, Лиана Ланга, за столь необходимую идею де-русификации - наконец-то латыши начинают верить, что их не отправят в Сибирь и не будут бить, если они не говорят по-русски. Агрессия все еще присутствует, но уже не так примитивно и не с такой убежденностью. Главное, что латыши начинают понимать, как из-за собственных страхов они отдали свою страну русским, и все же есть надежда, что мы сможем увидеть латышскую Латвию - ту, что обещана каждому из нас в Конституции, но пока не реализована в реальности.