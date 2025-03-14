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Лиана Ланга хвастается, что «победила» RIMI и СГД (1)

Редакция PRESS 14 марта, 2025 08:45

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"За эти дни у меня было 2 приятных опыта - пишет Ланга у себя в Фейсбук. - Служба государственных доходов и Rimi Latvija, где у меня был разговор с их клиентской службой. Ни одна из них не больше не предлагает телефонное общение на русском языке! Согласна - это большой шаг вперед для них. Спасибо учреждению и коммерческой компании! А еще у них сайт на латышском языке! СПАСИБО"!

И добавляет: пожалуйста, пожертвуйте на кампанию #AtrusLatvia, чтобы она продолжалась!

Под этим постом собрались выражения благодарности от жителей. Так, Илзе Вайновска пишет:

Спасибо, Лиана Ланга, за столь необходимую идею де-русификации - наконец-то латыши начинают верить, что их не отправят в Сибирь и не будут бить, если они не говорят по-русски. Агрессия все еще присутствует, но уже не так примитивно и не с такой убежденностью. Главное, что латыши начинают понимать, как из-за собственных страхов они отдали свою страну русским, и все же есть надежда, что мы сможем увидеть латышскую Латвию - ту, что обещана каждому из нас в Конституции, но пока не реализована в реальности.

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