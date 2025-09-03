Льготы для жителей должны поступать в единую систему: но у нас как всегда

Недавно Государственный контроль провел аудит в Тукумском, Олайнском, Ропажском, Бауском районах, а также в городах Резекне и Юрмала, оценивая достаточность обоснованности предоставляемых самоуправлениями пособий и других льгот. В ходе аудита также был сделан вывод о том, что созданная государством Единая информационная система льгот, в которую уже инвестировано 2,7 миллиона евро, не достигла своих целей.

«Что сделал Государственный контроль совместно с самоуправлениями? Мы изучили, какова система льгот в каждом из этих самоуправлений, какие эти льготы. Перечислены ли они, каковы расходы, есть ли льготы. В свою очередь, Министерство регионального развития, городского развития и регионального планирования этого не сделало, введя обязательную единую систему с 1 ноября 2024 года», — сказал Эрдманис в интервью.

Он отметил, что на данный момент в систему инвестировано 2,6 миллиона евро, но в настоящее время инвестируется ещё 2,9 миллиона евро из средств механизма восстановления и устойчивости. «С другой стороны, самоуправления фактически не используют эту систему, хотя идея очень хорошая», — подчёркивает Эрдманис.

Он поясняет, что любой житель Латвии может получить доступ к этой системе через Latvija.lv и узнать, какие льготы ему положены, какими льготами он уже пользуется и какие ещё имеет право.

Причина, по которой муниципалитеты не используют эту систему, заключается главным образом в большом и разнообразном спектре льгот. «Вероятно, нет необходимости делать эту систему обязательной для всех льгот», — сказал Эрдманис. Среди льгот есть те, которые требуют больших административных затрат. Например, льготы для жителей на транспорт или питание — для этих льгот система была бы полезной, эффективной и способствовала бы снижению бюрократической нагрузки.

«Следует понимать, что за каждым из этих пособий стоит житель, который является потенциальным получателем пособия. Есть заявление, есть счёт, платёж, есть какая-то бухгалтерская отчётность, затем какая-то проверка. По сути, это система, которая поможет муниципалитетам выполнять эти задачи по обработке данных. Как я уже упоминал, есть один модуль, отвечающий за доступность данных, но у муниципалитетов нет такой поддержки, такого финансирования, чтобы интегрировать эти свои системы с единой системой AVIS», - объясняет Эрдманис.

По мнению Государственного контроля, необходимо единое унифицированное решение – более удобный интеграционный модуль, адаптируемый к условиям каждого муниципалитета. В настоящее время средства направляются на разработку отдельных модулей в отдельных муниципалитетах, но это создаёт ряд существенных рисков.

Вопрос заключается в том, будут ли разрабатываемые модули пригодны для использования в каждом муниципалитете или же они не станут чем-то уникальным для каждого муниципалитета, создавая нечто совершенно новое. «Проблема скорее лежит на Государственном агентстве цифрового развития и Министерстве регионального развития и городского развития, поскольку перед началом этих инвестиций и этого проекта необходимо было провести определённую работу, изучить состояние муниципальной экономики, состояние муниципальных информационных систем и то, какие из них готовы к поддержке и интеграции – применимы – для внедрения этой системы AVIS в жизнь», – заявил представитель Государственного контроля.