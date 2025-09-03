Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Льготы для жителей должны поступать в единую систему: но у нас как всегда

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 12:18

LETA

С 1 ноября 2024 года муниципалитеты обязаны предоставлять информацию о различных льготах, которые они предлагают своим жителям, в единую систему AVIS. В единую систему льгот, предлагаемых муниципалитетами, уже инвестировано 2,6 млн евро, а из фонда восстановления дополнительно будет инвестировано 2,9 млн евро. Однако на практике эта система не работает, поскольку муниципалитетам не хватает поддержки для реализации этого требования, заявил член Совета Государственного контроля Оскарс Эрдманис в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 в среду, 3 сентября.

Недавно Государственный контроль провел аудит в Тукумском, Олайнском, Ропажском, Бауском районах, а также в городах Резекне и Юрмала, оценивая достаточность обоснованности предоставляемых самоуправлениями пособий и других льгот. В ходе аудита также был сделан вывод о том, что созданная государством Единая информационная система льгот, в которую уже инвестировано 2,7 миллиона евро, не достигла своих целей.

«Что сделал Государственный контроль совместно с самоуправлениями? Мы изучили, какова система льгот в каждом из этих самоуправлений, какие эти льготы. Перечислены ли они, каковы расходы, есть ли льготы. В свою очередь, Министерство регионального развития, городского развития и регионального планирования этого не сделало, введя обязательную единую систему с 1 ноября 2024 года», — сказал Эрдманис в интервью.

Он отметил, что на данный момент в систему инвестировано 2,6 миллиона евро, но в настоящее время инвестируется ещё 2,9 миллиона евро из средств механизма восстановления и устойчивости. «С другой стороны, самоуправления фактически не используют эту систему, хотя идея очень хорошая», — подчёркивает Эрдманис.

Он поясняет, что любой житель Латвии может получить доступ к этой системе через Latvija.lv и узнать, какие льготы ему положены, какими льготами он уже пользуется и какие ещё имеет право.

Причина, по которой муниципалитеты не используют эту систему, заключается главным образом в большом и разнообразном спектре льгот. «Вероятно, нет необходимости делать эту систему обязательной для всех льгот», — сказал Эрдманис. Среди льгот есть те, которые требуют больших административных затрат. Например, льготы для жителей на транспорт или питание — для этих льгот система была бы полезной, эффективной и способствовала бы снижению бюрократической нагрузки.

«Следует понимать, что за каждым из этих пособий стоит житель, который является потенциальным получателем пособия. Есть заявление, есть счёт, платёж, есть какая-то бухгалтерская отчётность, затем какая-то проверка. По сути, это система, которая поможет муниципалитетам выполнять эти задачи по обработке данных. Как я уже упоминал, есть один модуль, отвечающий за доступность данных, но у муниципалитетов нет такой поддержки, такого финансирования, чтобы интегрировать эти свои системы с единой системой AVIS», - объясняет Эрдманис.

По мнению Государственного контроля, необходимо единое унифицированное решение – более удобный интеграционный модуль, адаптируемый к условиям каждого муниципалитета. В настоящее время средства направляются на разработку отдельных модулей в отдельных муниципалитетах, но это создаёт ряд существенных рисков.

Вопрос заключается в том, будут ли разрабатываемые модули пригодны для использования в каждом муниципалитете или же они не станут чем-то уникальным для каждого муниципалитета, создавая нечто совершенно новое. «Проблема скорее лежит на Государственном агентстве цифрового развития и Министерстве регионального развития и городского развития, поскольку перед началом этих инвестиций и этого проекта необходимо было провести определённую работу, изучить состояние муниципальной экономики, состояние муниципальных информационных систем и то, какие из них готовы к поддержке и интеграции – применимы – для внедрения этой системы AVIS в жизнь», – заявил представитель Государственного контроля.

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

