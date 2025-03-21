«Лежачий после инсульта должен вернуть кредит 13-летней давности … Как?» Объясняет судебный исполнитель

Ситуацию прокомментировала гостья передачи — председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.

«Во-первых, следует понимать, что значит «обязуют»? Следовательно, есть решение суда. Самое главное, что надо помнить – что судебный исполнитель сам ничего не решает, ничего не оценивает. Всегда эти обязательства, которые могут быть связаны не только с невозвратом долга, но и с чем-то еще — сносом забора, возвратом собаки, порядком общения с детьми, наследственными спорами, разделением общего имущества супругов, — решались и вступали в законную силу соответствующим постановлением суда. Вот и в данном конкретном случае у этого человека-инвалида, скорее всего, в основе лежит решение суда», - прокомментировала Крука.

Вопрос только в том, когда вынесено это решение суда, когда оно представлено к исполнению. «Следовало бы проанализировать, возможно, есть какие-то аргументы, которые суду не были известны. В таком случае близкие должны вмешаться и помочь решить этот вопрос», - посоветовала в эфире телеканала ТВ24 представитель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей.

При этом Крука отметила, что в тот момент, когда дело поступает к судебному приставу, оцениваются обстоятельства каждого конкретного дела. Она подчеркнула: «Поэтому обязательно нужно с помощью ассистента или родственника связаться с судебным приставом и озвучить все эти нюансы. И в любом случае надо помнить, что существуют минимум денежных средств, которые есть на счету — это 740 евро — которые сохраняются и не взыскиваются».