Летом в Дзинтари: Потап и Настя воссоединятся на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле

Редакция PRESS 29 мая, 2026 10:44

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 анонсирует главный сюрприз дня закрытия фестиваля - 26 июля на сцену концертного зала «Дзинтари» в качестве хедлайнеров выйдет культовый дуэт - Потап и Настя. Впервые за 9 лет артисты выступят вместе с легендарными хитами.

Новость о воссоединении тандема Потапа и Насти безоговорочно получила статус главного музыкального события года. Точкой отсчета их большого мирового тура станет масштабный сольный концерт в Нью-Йорке 19 декабря, после которого дуэт отправится с выступлениями по всему миру. А первое живое выступление артистов перед стартом глобальных гастролей состоится именно на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala.

Напомним, что один из самых успешных поп-проектов своего времени официально поставил совместную работу на паузу в октябре 2017 года, находясь на абсолютном пике популярности. За свою историю Потап и Настя стали настоящими рекордсменами индустрии: в их активе десятки главных музыкальных премий, мультиплатиновые статусы релизов и миллиарды просмотров на видеоплатформах.

Выбор Юрмалы для громкого возвращения не случаен: одно из финальных выступлений дуэта перед длительной паузой прошло именно на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале.

За время девятилетней паузы оба артиста реализовали себя как самостоятельные бренды. В рамках сольного проекта NK, Настя Каменских выстроила успешную международную карьеру: ее испаноязычные релизы покоряли чарты Billboard Tropical Songs и Billboard Hot 100 Argentina, а также входили в итоговый мировой топ Shazam.

За эти годы артистка завоевывала престижные музыкальные премии, была почетной гостьей Latin Grammy и Premios Lo Nuestro и выступала вместе с культовыми Black Eyed Peas. Потап, в свою очередь, укрепил свои позиции как один из главных визионеров, развивающих музыкальную индустрию Восточной Европы. Он основал крупнейшую группу компаний в сфере развлечений и, кроме сольного, вывел на международный рынок свой эклектичный проект Slavic Balagan, который собрал овации зрителей Laima Rendezvous Jūrmala в прошлом году. 

Однако, несмотря на глобальные сольные достижения, индустрия и миллионы поклонников непрерывно ждали воссоединения легендарного тандема. Возвращение к совместной деятельности станет прямым продолжением их сольной эволюции, масштабируя личные достижения каждого артиста на мировой сцене.
Специально для своего исторического возвращения дуэт подготовил новую концертную программу. Потап и Настя обещают вернуть на сцену свой фирменный драйв! 

О фестивале:

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». В течение трех дней на сцену выйдут не менее 40 артистов из более чем 20 стран, и каждый вечер зрителей ждут премьеры, неожиданные дуэты и сюрпризы.

ФОТО пресс-фото

Комментарии (0)
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

