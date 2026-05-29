Летом в Дзинтари: Потап и Настя воссоединятся на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле

Новость о воссоединении тандема Потапа и Насти безоговорочно получила статус главного музыкального события года. Точкой отсчета их большого мирового тура станет масштабный сольный концерт в Нью-Йорке 19 декабря, после которого дуэт отправится с выступлениями по всему миру. А первое живое выступление артистов перед стартом глобальных гастролей состоится именно на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala.

Напомним, что один из самых успешных поп-проектов своего времени официально поставил совместную работу на паузу в октябре 2017 года, находясь на абсолютном пике популярности. За свою историю Потап и Настя стали настоящими рекордсменами индустрии: в их активе десятки главных музыкальных премий, мультиплатиновые статусы релизов и миллиарды просмотров на видеоплатформах.

Выбор Юрмалы для громкого возвращения не случаен: одно из финальных выступлений дуэта перед длительной паузой прошло именно на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале.

За время девятилетней паузы оба артиста реализовали себя как самостоятельные бренды. В рамках сольного проекта NK, Настя Каменских выстроила успешную международную карьеру: ее испаноязычные релизы покоряли чарты Billboard Tropical Songs и Billboard Hot 100 Argentina, а также входили в итоговый мировой топ Shazam.

За эти годы артистка завоевывала престижные музыкальные премии, была почетной гостьей Latin Grammy и Premios Lo Nuestro и выступала вместе с культовыми Black Eyed Peas. Потап, в свою очередь, укрепил свои позиции как один из главных визионеров, развивающих музыкальную индустрию Восточной Европы. Он основал крупнейшую группу компаний в сфере развлечений и, кроме сольного, вывел на международный рынок свой эклектичный проект Slavic Balagan, который собрал овации зрителей Laima Rendezvous Jūrmala в прошлом году.

Однако, несмотря на глобальные сольные достижения, индустрия и миллионы поклонников непрерывно ждали воссоединения легендарного тандема. Возвращение к совместной деятельности станет прямым продолжением их сольной эволюции, масштабируя личные достижения каждого артиста на мировой сцене.

Специально для своего исторического возвращения дуэт подготовил новую концертную программу. Потап и Настя обещают вернуть на сцену свой фирменный драйв!

О фестивале:

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». В течение трех дней на сцену выйдут не менее 40 артистов из более чем 20 стран, и каждый вечер зрителей ждут премьеры, неожиданные дуэты и сюрпризы.

