Лето не сдается: к выходным в Латвии потеплеет до +26 и появится солнце

В четверг и пятницу по стране ожидаются кратковременные осадки, местами — с грозами. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит +10…+14 градусов, на побережье — до +17. Днём — от +19 до +24 градусов.

В выходные солнце будет появляться чаще, но вероятность дождей и гроз всё же сохранится. Ветер сохранит юго-западное направление и останется слабым. Ночью — около +13, днём воздух прогреется до +21…+26°C. Местами возможен туман.

Синоптики также предполагают, что во второй половине августа в Латвии может впервые этим летом установиться влияние антициклона, что приведёт к более сухой и устойчивой погоде.