Легендарная группа «Нэнси!» в Юрмале

Группа "НЭНСИ", одна из самых знаменитых и популярных групп последних десятилетий, с гордостью объявляет о своем грандиозном летнем концерте. Этот незабываемый вечер обещает стать событием года для всех поклонников группы и просто любителей хорошей музыки

Группа "НЭНСИ" славится своими динамичными и в то же время лиричными выступлениями, неподражаемым стилем и взрывной энергетикой. Их мелодичные и захватывающие песни, переплетенные с проникновенными голосами солистов, покорили сердца миллионов фанатов по всему миру. Во главе с харизматичным Анатолием Бондаренко, а также выдающимися музыкантами, группа "НЭНСИ" обещает не только представить свои главные хиты "Дым сигарет с ментолом", "Девушка мечты", "Отель", Туман-туман", "Как любил я тебя", "Чёрный кадиллак", «Горько плакала ива», но и поразить публику новыми треками, которые станут незабываемыми хитами будущего.

Ждем Вас 13 августа в концертном зале Дзинтари. Не пропусти важное событие этого лета!

Билеты в сети https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/muzika/nensi-nensi-464239/