Лазеры видно за 20 км: соседи приглашают на зимнее шоу «Свадьба Снеговиков»

В программе световое шоу и усадебные развлечения

«Мы пригласили лучших профессионалов своего дела, которым удалось создать сказку в прямом смысле этого слова. Гости фестиваля не просто верят в эту сказку – они переживают ее всеми возможными органами чувств. На нашем фестивале в этом году невозможное становится возможным, здесь каждый попадает в другой - параллельный рождественский мир», - не скрывает радости управляющий поместья Гедрюс Климкявичюс.

По его словам, создать сказку, несомненно, помогает великолепная световая программа. Это не только уже характерные для Пакруойской усадьбы световые объекты, но и множество впечатляющих лазеров, освещающих каждый вечер небо усадьбы и ее окрестности, а также удивляющая всех проекция гигантских размеров, на которой персонажи сказки оживает и практически участвует в празднике вместе с гостями.

Лазеры видно даже за 20 км

Одним из создателей светового шоу стал Дарюс Сакалас, литовский профессионал в создании лазерных перформансов, приехавший на фестиваль прямо из солнечной Флориды. Там литовец работает в ведущей лазерной компании «LaserNet», занимается масштабными концертами и мероприятиями, в том числе одним из самых известных в мире лазерных световых шоу «Anyma Laser Light Show». Благодаря его работе каждый вечер в усадьбе светятся десятки различных лазеров, лучи самых сильных из которых видны в небе на расстоянии до 20 километров.

Другой специалист, Лукас Мицейка, реализовавший несколько крупных международных визуальных проектов, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, создал проекцию площадью более 600 квадратных метров, которая каждый вечер фестиваля освещает стены главного здания усадьбы.

Помимо световых шоу, гостей «Свадьбы снеговиков» ждут и другие развлечения: театральные представления в исполнении международной команды актеров на сцене длиной 70 м, встреча с Дедом Морозом, катание на верблюде, рождественская ярмарка и многое другое.

Зимний фестиваль в Пакруойской усадьбе продлится до 26 января, а в праздничный период с 20 декабря по 5 января будет ждать гостей каждый день.