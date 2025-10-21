Лавров и Рубио не смогли договориться о встрече для обсуждения саммита в Будапеште

По сведениям CNN, во время телефонного разговора между Лавровым и Рубио стороны пришли к выводу, что их позиции по возможному завершению войны в Украине существенно расходятся. Американская сторона считает, что Москва сохраняет прежнюю линию и не готова к уступкам. В связи с этим, отмечают источники, Рубио вряд ли будет рекомендовать проведение саммита на следующей неделе, хотя новый контакт с Лавровым в ближайшие дни не исключён.

В официальном заявлении Госдепа США говорится, что Рубио подчеркнул «важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долговременного урегулирования конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

В МИД России, в свою очередь, назвали беседу «конструктивной» и сообщили, что обсуждались «возможные конкретные шаги для реализации договорённостей», достигнутых ранее в ходе разговора Путина и Трампа 16 октября.

Ранее президенты США и России подтвердили намерение встретиться лично в Будапеште. Дональд Трамп заявлял, что саммит может пройти «в течение ближайших двух недель».

Трамп ранее предупреждал, что в случае провала мирных усилий «многие заплатят большую цену».