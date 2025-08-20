Лавров: до встречи Зеленского с Путиным еще далеко

Американские и европейские чиновники говорили, что прямые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться в ближайшее время, но на основе слов Лаврова, можно сделать вывод, что до такого саммита еще далеко.

«Мы готовы к любым форматам, но когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», — сказал Лавров.

Он также заявил, что Путин «предложил подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций» во время недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда тот позвонил главе Кремля во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.

Лавров сказал, что Москва инициировала создание различных рабочих групп, в которых Украина и Россия могли бы обсуждать различные аспекты мирного урегулирования, в том числе политические вопросы.