Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

«97 % жителей Латвии владеют и используют государственный язык. Зачем тогда партия Прогрессивные и министр культуры настаивают на финансировании русской прессы из бюджета? И почему депутат Агнесе Лаце выступает за сохранение русского языка в общественных СМИ?»

97% Latvijas iedzīvotāji prot un lieto valsts valodu.



Tad kādēļ @Progresivie kultūras ministre uzstāj uz krievu preses finansiālu atbalstīšanu no valsts budžeta?



Tad kādēļ @AgneseLace iestājas par krievu valodas saglabāšanu sabiedriskajos medijos no valsts budžeta?#hibrīdkarš pic.twitter.com/iVMDrvRdkE — Artūrs Butāns (@ArtursButans) October 23, 2025

А как же заявление о том, что русские до сих пор не могут выучить латышский язык, которые звучат от политиков и сторонников националов буквально из кждого утюга? Или Бутанс в порыве дискуссии посчитал 23% русских за 3%?

Цифра, на которую ссылается депутат, взята из опроса Агентства латышского языка (LVA), проведённого в 2019 году. Согласно исследованию, 97 % жителей страны хотя бы в одной жизненной ситуации используют латышский язык.



Пост Бутанса вызвал широкую дискуссию.

Rolands Dzenis ответил: «Люди всё равно читают и смотрят медиа на своём языке. Общественные СМИ должны отражать общество — в Латвии у трети жителей родной язык русский.»



Ilona Koskina напомнила: «Вы сами сегодня утром в эфире “Rīta Panorāма” заявили, что обучение латышскому языку не приоритет.»



Valdis Vangs добавил:«Вокруг интеграции и её проектов выстроена целая индустрия НПО, живущая на постоянных грантах.»



Jelgavnieks: «Эти 97 % — неправда. Пройдись по РАФу, каждый второй ничего не понимает».



Krista Egle:«Потому что эти 97 % — наглая ложь, а министр — молодая пророссийская коммунистка»



Shaibons: «Если действительно 97 %, то стоит уже закрыть тему языка!»



И действительно, если 97% уже выучили: о чём тогда говорить с высоких трибун и как продолжать закручивать гайки?