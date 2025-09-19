Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латыши спешат в Эстонию за алкоголем: СМИ

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 10:14

Важно 0 комментариев

С 1 августа в Латвии вступили в силу более строгие ограничения на продажу и рекламу алкоголя — после этих изменений существенно возросла покупка алкогольных напитков в приграничных магазинах Эстонии в Валге, пишет nra.lv со ссылкой на postimees.ee.

В Латвии алкогольные напитки теперь можно приобрести в магазинах в течение более короткого периода, чем раньше: с понедельника по субботу продажа напитков осуществляется с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям продажа должна заканчиваться в 18:00. Ранее в Латвии, как и в Эстонии, алкогольные напитки можно было приобрести ежедневно до 22:00.

В августе Латвия ввела и другие ограничения, такие как запрет на рекламу цен и скидок на алкоголь в прессе, а также рекламу алкоголя в кинотеатрах, на веб-сайтах и ​​в электронных рассылках.

Ограничения привели к увеличению товарооборота в магазинах в приграничном эстонском городе Валга - «Selver»: менеджер по коммуникациям Марианна Йервела отметила, что в магазине «Selver» в Валге каждый день говорят по-латышски, особенно летом, когда магазин посещают целые автобусы туристов.

«В последнее время по вечерам все чаще можно услышать латышскую речь, и все говорят, что в Латвии больше не продают алкоголь по вечерам», — отметил Йервела.

Она добавила, что в августе объем и количество покупок в период с 20:00 до 22:00, с понедельника по субботу, были примерно в два раза выше обычного.

«По воскресеньям мы наблюдали аналогичный рост с 18:00 до 22:00. Если перевести данные на суточный уровень, то в это время в нашем магазине в Валге было в среднем на 10–20 покупателей больше, чем в июле. С точки зрения оборота магазина это означает рост на несколько тысяч евро в алкогольном секторе в августе», — сообщил представитель сети.

Йервела подсчитала, что если объединить все магазины в Валге, общий объем, вероятно, будет в три-четыре раза больше.

Менеджер по закупкам Rimi Eesti Марилина Юрисоне также подтвердила, что продажи алкоголя в их магазине в Валга выросли почти на 40 процентов по сравнению с августом и сентябрем прошлого года.

«Больше всего выросли продажи пива и легких алкогольных коктейлей, но рост наблюдался и во всех остальных группах алкогольной продукции, включая крепкие спиртные напитки», — отметил Юрисоне.

По словам Юрисоне, невозможно однозначно сказать, что весь этот рост связан с латвийскими туристами. «Возможно, свою роль сыграли и эстонцы, которые ранее приезжали в Латвию пополнить свои запасы», — сказала она.

Rimi и Selver расположены в Валге, прямо на эстонско-латвийской границе. Магазин Maxima находится в нескольких километрах от него. По словам Яники Яго, менеджера по коммуникациям Maxima Eesti, значительных трансграничных продаж не наблюдалось, хотя цифры продаж изменились.

«Если посмотреть на первую половину сентября, то можно увидеть небольшой рост продаж крепкого алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подтвердил Яго.

«Однако мы не можем со 100% уверенностью отнести это к трансграничным продажам, поскольку мы немного скорректировали нашу логику скидок в категории алкоголя, что, вероятно, повлияло на продажи», — добавил Яго.

Руководитель сети магазинов SuperAlko Latvia в августе заявил, что новые ограничения вряд ли окажут разрушительное влияние на их бизнес в Латвии.

Руководитель сети магазинов пояснил, что консультации по новому графику продажи алкоголя состоялись и с торговцами соседних регионов Латвии.

«Мы изучали, какой вариант будет наиболее подходящим. Поскольку объёмы продаж снижаются в период с 8:00 до 10:00 и после 20:00, ограничения позволяют ритейлерам экономить на рабочей силе. Таким образом, мы можем компенсировать рост других расходов», — сказал он.

