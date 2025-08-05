Латвию посетит президент Израиля. С супругой

Во вторник в Рижском замке пройдут переговоры делегаций, а в 15:15 состоится совместная пресс-конференция президентов, после чего они возложат цветы к памятнику Свободы.

В свою очередь супруга президента Израиля встретится с представительницами общества "Женщины за безопасность".

В рамках визита Герцог также примет участие в мероприятии по налаживанию связей между деловыми кругами Латвии и Израиля и встретится с председателем Сейма Дайгой Миериней.

В среду президент Израиля вместе с супругой посетит Музей оккупации и встретится с представителями еврейской общины.

