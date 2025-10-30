Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвию поразила опасная инфекция: последствия могут быть летальными

Редакция PRESS 30 октября, 2025 08:02

0 комментариев

Латвию поразила вспышка лептоспироза — опасной инфекции, которая этой осенью уже унесла жизни трёх человек. В этом году болезнь распространяется особенно быстро, однако многие принимают её за грипп и обращаются за помощью слишком поздно. Заболевание опасно и для домашних животных, сообщает TV3.

Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, распространяемая грызунами. Она угрожает как людям, так и животным. В этом году число случаев заражения резко выросло, и эксперты предупреждают: риск инфицироваться особенно высок осенью, когда крысы и мыши ищут убежище в домах и хозяйствах людей.

Человек может заразиться лептоспирозом после контакта с инфицированным животным, влажной почвой или водой, загрязнённой выделениями грызунов, в том числе мочой. В этом году зарегистрировано уже более 30 случаев заболевания, трое из которых закончились смертью.

Инфекция не имеет возрастных ограничений — ею болеют и пожилые, и молодые. Кроме того, первые симптомы лептоспироза часто путают с гриппом, из-за чего болезнь выявляют слишком поздно, когда уже повреждены печень или почки.

«Первый симптом — это повышенная температура, и такой симптом встречается при многих болезнях, поэтому человеку трудно распознать лептоспироз. Но следует сказать, что болезнь начинается остро — с очень высокой температуры, до 39–40 градусов, сильных головных болей и, что особенно характерно, болей в мышцах. Болеют мышцы икр, верхних конечностей, брюшной стенки. Моча становится тёмной, белки глаз желтеют, и кожа тоже приобретает жёлтый оттенок», — отмечает главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Эпидемиологи указывают, что распространению лептоспироза в этом году способствовали влажная погода и увеличение популяции грызунов. Количество зарегистрированных случаев в семь раз больше, чем в прошлом году, и, к сожалению, большинство из них протекают в тяжёлой форме.

Кроме того, лептоспироз тяжело переносят и животные. В одной из крупнейших ветеринарных клиник PetCity с августа зарегистрировано уже 11 заболевших собак — во много раз больше, чем в предыдущие годы.

Низкие цены на картофель: в чем тут подвох? Объясняет Ингуна Гулбе

08:39

0 комментариев

«К сожалению, приходится сказать, что никакого существенного снижения цен не происходит, — отметила в эфире TV24 руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе. — Хотя если сравнивать с прошлым годом, то к концу этого года цены на многие группы товаров ниже, чем были год назад — например, на сахар и другие. Но есть и такие группы товаров, где цены значительно выросли — например, на кофе, какао, некоторые молочные продукты — масло, сыр — они подорожали».

«Двери лифта открываются в пустоту»: в рижской многоэтажке серьезные проблемы

08:21

0 комментариев

В домах, построенных в советский период, жители и управляющие уже долгое время сталкиваются с множеством проблем. Одна из самых заметных — постоянно ломающиеся лифты. Они не только часто останавливаются, но, как выяснилось, их двигатели могут даже загореться, сообщает программа Degpunktā.

Грипп затаился: инфектологи — о распространении болезни

08:11

0 комментариев

Распространение гриппа и других острых респираторных инфекций в течение последней недели оставалось низким, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (CDC).

«Не является ли этот шаг поддержкой России?» Сторонники Стамбульской конвенции зашли с козырей (ВИДЕО)

08:01

0 комментариев

У здания Сейма проходит акция протеста против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой Стамбульской конвенции), сообщает LETA.

Сдаёте квартиру или дом? Как лучше регистрировать и платить налог

07:51

0 комментариев

Юрист Юрий Соколовский подготовил информацию и разместил её в Фейсбуке - для тех, кто решил сдать квартиру в наём. Читатели попросили рассказать, как регистрировать и платить налог при сдаче квартиры или дома.

Трамп заявил, что США возобновят испытания ядерного оружия

07:43

0 комментариев

Президент США заявил, что изменения необходимы, потому что другие страны проводят испытания своего оружия. Россия недавно объявила о многочисленных испытаниях. Президент США Дональд Трамп объявил, что США возобновят испытания ядерного оружия впервые за три десятилетия, заявив, что это будет сделано "на равных" с Россией и Китаем.

