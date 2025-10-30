Латвию поразила опасная инфекция: последствия могут быть летальными

Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, распространяемая грызунами. Она угрожает как людям, так и животным. В этом году число случаев заражения резко выросло, и эксперты предупреждают: риск инфицироваться особенно высок осенью, когда крысы и мыши ищут убежище в домах и хозяйствах людей.

Человек может заразиться лептоспирозом после контакта с инфицированным животным, влажной почвой или водой, загрязнённой выделениями грызунов, в том числе мочой. В этом году зарегистрировано уже более 30 случаев заболевания, трое из которых закончились смертью.

Инфекция не имеет возрастных ограничений — ею болеют и пожилые, и молодые. Кроме того, первые симптомы лептоспироза часто путают с гриппом, из-за чего болезнь выявляют слишком поздно, когда уже повреждены печень или почки.

«Первый симптом — это повышенная температура, и такой симптом встречается при многих болезнях, поэтому человеку трудно распознать лептоспироз. Но следует сказать, что болезнь начинается остро — с очень высокой температуры, до 39–40 градусов, сильных головных болей и, что особенно характерно, болей в мышцах. Болеют мышцы икр, верхних конечностей, брюшной стенки. Моча становится тёмной, белки глаз желтеют, и кожа тоже приобретает жёлтый оттенок», — отмечает главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Эпидемиологи указывают, что распространению лептоспироза в этом году способствовали влажная погода и увеличение популяции грызунов. Количество зарегистрированных случаев в семь раз больше, чем в прошлом году, и, к сожалению, большинство из них протекают в тяжёлой форме.

Кроме того, лептоспироз тяжело переносят и животные. В одной из крупнейших ветеринарных клиник PetCity с августа зарегистрировано уже 11 заболевших собак — во много раз больше, чем в предыдущие годы.