Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 4. Февраля Завтра: Daila, Veronika
Доступность

Правительство приняло решение направить на восстановление Украины еще 5,7 млн

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 17:43

Важно 0 комментариев

LETA

Во вторник правительство приняло решение о перераспределении 5,7 млн евро в пользу программы «Всесторонняя поддержка и восстановление Украины».

Министерство иностранных дел (МИД) отмечает, что российская агрессия разрушила критически важную и социальную инфраструктуру в Черниговской области и в Украине в целом. Продолжение российской агрессивной войны также представляет ежедневную угрозу для украинского населения, которое до сих пор не всегда имеет доступ к близлежащим убежищам.

МИД подчеркивает, что война оказала значительное психологическое воздействие на население, вызвав как физическую, так и психологическую травму, которая требует поддержки. Участие Латвии в восстановлении Украины способствует повышению жизнестойкости украинского общества и улучшению общей ситуации в сфере безопасности.

11 апреля прошлого года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Украины Владимир Зеленский подписали Латвийско-украинское обязательство по безопасности. Латвия взяла на себя долгосрочные обязательства по восстановлению Украины, при этом её деятельность и вклад сосредоточены в Черниговской области Украины и городе Чернигове в качестве приоритета.

Латвия выделила 15 миллионов евро в рамках своих обязательств по безопасности на период 2024-2026 годов на реализацию проектов по восстановлению, направленных на восстановление объектов социальной инфраструктуры, психологическую поддержку женщин и передачу опыта, особенно в вопросах, связанных с интеграцией в Европейский союз.

Представители Черниговской областной предоставили Министерству иностранных дел информацию о потенциальных объектах реконструкции в 2025 году, общая ориентировочная стоимость которых без учета планирования, авторского надзора и других расходов оценивается в 5,7 млн ​​евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 364 реакций
Комментарии (0) 364 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Гималаи» с барсами и медведями: Рижский зоопарк ждет большая перестройка

Для настроения 18:49

Для настроения 0 комментариев

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

Читать
Загрузка

В состав «теневого» флота России входят 230 танкеров из США и ЕС

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Читать

125 подданных Латвии в списках на выдворение из США: что им делать? МИД Латвии дает ответ

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Читать

С прицепа на микроавтобус упал экскаватор: трое пострадавших

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

Читать

Учителя увольняются еще до проверки: Минюст просит Центр госязыка соблюдать «принцип соразмерности»

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

Читать

Министерство обороны раскрыло тайну: прототипы женской военной формы уже готовы

Для настроения 18:08

Для настроения 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

Читать

Котики рулят: снижены цены на 1 000 товаров в магазинах Maxima Latvija!

Новости партнеров 18:00

Новости партнеров 0 комментариев

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Читать