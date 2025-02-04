Правительство приняло решение направить на восстановление Украины еще 5,7 млн

Министерство иностранных дел (МИД) отмечает, что российская агрессия разрушила критически важную и социальную инфраструктуру в Черниговской области и в Украине в целом. Продолжение российской агрессивной войны также представляет ежедневную угрозу для украинского населения, которое до сих пор не всегда имеет доступ к близлежащим убежищам.

МИД подчеркивает, что война оказала значительное психологическое воздействие на население, вызвав как физическую, так и психологическую травму, которая требует поддержки. Участие Латвии в восстановлении Украины способствует повышению жизнестойкости украинского общества и улучшению общей ситуации в сфере безопасности.

11 апреля прошлого года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и президент Украины Владимир Зеленский подписали Латвийско-украинское обязательство по безопасности. Латвия взяла на себя долгосрочные обязательства по восстановлению Украины, при этом её деятельность и вклад сосредоточены в Черниговской области Украины и городе Чернигове в качестве приоритета.

Латвия выделила 15 миллионов евро в рамках своих обязательств по безопасности на период 2024-2026 годов на реализацию проектов по восстановлению, направленных на восстановление объектов социальной инфраструктуры, психологическую поддержку женщин и передачу опыта, особенно в вопросах, связанных с интеграцией в Европейский союз.

Представители Черниговской областной предоставили Министерству иностранных дел информацию о потенциальных объектах реконструкции в 2025 году, общая ориентировочная стоимость которых без учета планирования, авторского надзора и других расходов оценивается в 5,7 млн ​​евро.